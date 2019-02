El esfuerzo en gasto social se queda corto

carmen tapia | león

El grado de desarrollo de los municipios se mide por el dinero que invierten las administraciones en los servicios sociales que ponen a disposición de sus habitantes. Cuanto más dinero se destine a este concepto mejores servicios y protección social ofrecen. Según un estudio realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos del año 2017 en España hay 31 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que alcanzan la excelencia de inversión en servicios sociales y 40 pueden considerarse pobres. Ninguno de los tres ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia de León alcanza el gasto funcional óptimo que se sitúa como criterios de excelencia que el gasto acreditado por habitante supere los 100 euros al año, que no haya reducido el presupuesto con respecto al año anterior, que representa al menos un 10% de las cuentas totales no financieras y que permita cotejar en el portal de Transparencia de la web municipal el desglose presupuestario.

Ni León ni San Andrés ni Ponferrada cumplen los criterios de excelencia, pero tampoco están en el rango de los pobres o precarios. El informe reconoce el aumento del esfuerzo inversor del Ayuntamiento de León, que con 10,2 millones de inversión en el año 2017 superó el gasto social de los años previos a los recortes económicos por la crisis económica. León invirtió en servicios sociales 81,80 euros por habitante, un 9,6% más que en el año 2010. «Observamos que solo León ha recuperado, y superado, la inversión por habitante que realizaba en el año 2010, con un 9,6% de incremento. Aunque mejora, no cumple los criterios de excelencia, explica el coordinador del estudio de Excelencia Social, Manuel Fuentes. «Teniendo en cuenta que la mediana de gasto de los ayuntamientos del país se situó en 67,34 euros, sólo el Ayuntamiento de León superó en la provincia esta media nacional.

Pero el informe no deja bien parados a los ayuntamientos de Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, que no sólo no mantienen ni aumentan el presupuesto precrisis, sino que lo bajan y se alejan de la media nacional. «Ponferrada y San Andrés no sólo no han llegado a recuperar la inversión del año 2019 sino que aún están un 11,1% y un 12% por debajo de la inversión por habitante que dispensaban a sus vecinos en el año 2010».

Ponferrada destinó 60,60 euros de inversión por habitante, 7,59 euros menos que en los años de los recortes por la crisis económica. Mayor caída sufre el Ayuntamiento de Ponferrada que destina 62,30 euros por habitante cuando en el año 2010 gastaba 71,65 euros, es decir, ha reducido 9,26 euros por habitante en siete años.

Solo Miranda de Ebro alcanza la excelencia en servicios sociales en Castilla y León al llegar a los 108,87 euros la inversión por habitante, con 3,8 millones de euros destinados a los servicios sociales de sus habitantes, aunque la lista no incluye tampoco a ningún ayuntamiento que estén en los catalogados como pobres o precarios.

Solo 31 ayuntamientos, el 7,7% de los más de 400 ayuntamientos de España de más de 20.000 habitantes alcanzan niveles de excelencia social. Únicamente 3,5 millones personas —de los 30,8 millones de habitantes que viven en los municipios de más de 20.000 habitantes en España—pueden sentirse beneficiados por unos servicios sociales de calidad, según el informe de la asociación.

Andalucía es, un año más, la comunidad autónoma con mayor excelencia social, con nueve ayuntamientos, el 30% del total, seguida de Cataluña, con seis municipios, País Vasco con cinco, y Comunidad Valenciana, que aparece por primera vez en el ranking con cuatro ayuntamientos.

En el año 2017 la inversión total de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes ascendió a 2.765 millones de euros, inversión que supone la recuperación casi total de los años precrisis en el 2010 cuando invirtieron más de 2,837 millones de euros, pero con casi un millón de habitantes más en aquella fecha.

El informe se realiza con los datos de la liquidación de los presupuestos presentados por los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda hechos públicos el 28 de diciembre del año 2018.

«El esfuerzo inversor que realizan los ayuntamientos también se contempla las transferencias que reciben de las comunidades autónomas, por lo que, en buena medida, estas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los ayuntamientos de sus consistorios», explican los autores del informe.

Las diferencias

Entre Rentería (País Vasco) y Arroyomolinos (Madrid) hay más de 260 euros de diferencia en el gasto anual por habitante destinado a los servicios sociales. La localidad guipuzcoana (con 275,74 euros) es la mejor de los 31 Ayuntamientos mayores de 20.000 vecinos que alcanzaron en 2017 la excelencia en inversión en servicios sociales, los más próximos al ciudadano y los más necesarios en caso de vulnerabilidad.

En el extremo opuesto están los ayuntamientos considerados pobres, aquellos con un presupuesto inferior al 60% de la mediana de gasto de las localidades mayores de 20.000 habitantes. El umbral se fijó en 2017 en 40,40 euros anuales por persona. En la lista están Arroyomolinos (Madrid), Vilaseca (Tarragona) —17 euros— y Almendralejo (Badajoz) —17,04 euros— fueron los municipios más pobres.

La asociación también distingue 56 ayuntamientos considerados precarios, con una inversión que supera los 40,40 (umbral para los precarios) y los 50 euros por habitante y año. En esta lista están la localidad valenciana de Pobla de Valbona (36 euros), Cáceres (40,23 euros) o Puertollano (Ciudad Real) con 41,23 euros.

En estos ayuntamientos viven casi cinco millones de ciudadanos. «Algunos de estos ayuntamientos pobres, lejos de realizar un esfuerzo inversor para salir de la situación castigan a sus vecinos con una inversión aún menor que el año precedente».