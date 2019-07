Un estudio niega que los hombres se exciten más fácilmente que las mujeres

La excitación sexual no depende del género ni de la orientación sexual, según un estudio del Instituto Max Planck de Cibernética Biológica en Tübingen (suroeste de Alemania), que apunta que los diferentes comportamientos pueden deberse a motivos culturales, sociales e incluso legales. El estudio, publicado en la revista estadounidense «Proceedings of the National Academy of Sciences», asegura que «no hay diferencias a nivel neurobiológico» en el grado de excitación sexual que sienten hombres y mujeres ante imágenes eróticas, según un comunicado del centro de estudios. Sus resultados difieren de la mayoría de investigaciones. | efe