«Falta talento en la política, no en las empresas»

«Estamos trabajando para captar talento en las empresas y creo que donde más talento falta es en la política». Con esta contundencia la presidenta de Vitartis y consejera delegada de Pharmadus Botanicals, Beatriz Escudero, reprocha la «incapacidad para llegar a acuerdos» sobre las cuestiones fundamentales del país de los dirigentes públicos y lo que considera actitudes partidistas y de corto plazo. En este sentido, atribuyó a las empresas de los diferentes sectores la responsabilidad de haber tirado del carro para favorecer el crecimiento, la estabilidad y la existencia de un bienestar social en España.

Beatriz Escudero participó en León el sábado la tercera Masterclass del programa Stem Talent Girl a la que asistieron cerca de un centenar de alumnas de Educación Secundaria de centros de toda la provincia Escudero, consejera delegada de Pharmadus Botanicals, y en la que defendió la conveniencia de aumentar la presencia de las mujeres en las especialidades científicas y técnicas, que hasta ahora tienen mayor presencia masculina. «Lo que estamos intentando transmitir es que las chicas sean valientes, que se atrevan a elegir lo que quieren hacer, sea lo que sea, pero que sueñen y que no pongan que no pongan límites, que no crean que las carreras científicas y tecnológicas son carreras muy difíciles». Ayer participó en Los Desayunos de Ical.

Escudero analizó la situación política y económica del país y de la Comunidad y señaló que el sector empresarial ha tenido que aprender a «vivir en la incertidumbre y los cambios constantes», algo que no ocultó que afecta «a todos» dijo. «Es un poco decepcionante ver cómo los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo y buscar alianzas en defensa del interés general», en lugar de lo que se preocupan más por «cómo conseguir votos en las próximas elecciones, en cuestiones cortoplacistas y en cómo mantenerse en el poder», añadió.

Por ello, Escudero reclamó a las administraciones que sean «más humildes, generosas y que escuchen más», en especial a un sector como el agroalimentario que, a pesar de todas estas inestabilidades, sigue creciendo en empleo y en facturación, por lo que consideró que «algo de héroes tenemos».

Dada esta coyuntura, Escudero se preguntó de quién es posible fiarse. «Creo que de quien nos podemos fiar más y mejor es de las empresas y las personas, que somos los que nos estamos preocupando del crecimiento, de la estabilidad, de que haya un bienestar social y las personas podamos estar lo mejor posible», aseveró.

En este sentido, explicó que en el desarrollo de un país tiene que haber momentos de crecimiento y, posteriormente, de reparto, pero lamentó que cuando llegan estos últimos «siempre se pone el foco en los mismos». Aunque aseguró ver con agrado cómo los políticos «sacan pecho» del crecimiento y de la creación de empleo, recordó que quienes hacen posible que eso sea así son «las empresas y las personas», en ocasiones compañías muy pequeña que favorecen el crecimiento económico y el número de puestos de trabajo. «En ocasiones tienes la sensación de que cuando se legisla, siempre se pone el foco en los mismos», denunció.

La presidenta de Vitartis estimó que lo que puede hacer la Administración, en este caso por el sector agroalimentario, es «escuchar y ayudar a ser competitivos».