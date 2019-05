Un fundador de Facebook pide desmantelar el grupo

Un fundador de Facebook, Chris Hughes, que abandonó la compañía para participar en la campaña electoral que hizo presdiente de EEUU a Barack Obama, ha pedido trocear el conglomerado empresarial que preside Mark Zuckerberg, al que acusa de haber sacrificado la protección de la vida privada "por los clics"

En una tribuna publicada en The New York Times, Hughes, actualmente editor de la revista política The New Republic, propone desgajar Whatsapp e Instagram de la red social y dejar a esta en su propósito original de conectar personas.

"Zuckerberg ha creado un Leviatán que elimina el espíritu de la empresa y restringe la elección de los consumidores", afirma. A su juicio, la influencia de su principal accionista en la compañía es "asombrosa, mucho más grande de la que tiene cualquier otra persona en el sector privado o en el gobierno", porque, dice, controla el consejo de administración, "que funciona como un comité consultivo".

A él atribuye la capacidad de decidir cómo se configuran los algoritmos de Facebook, Instagram y Whatsapp, "y quién puede ver qué", señala.

Hughes se muestra arrepentido de no haber pensado más en las consecuencias del producto que crearon y cómo el algoritmo del News Feed (el muro de Facebook) puede influir en la sociedad. También lamenta que la tendencia actual en Silicon Valley sea promover compañías gigantescas que reduzcan las opciones de los emprendedores para buscar nichos y que cuando estalló la crisis de Cambridge Analytica, mucha gente borró la app del móvil pero pasó a usar Instagram, sin reparar en que son la misma empresa.

Para Hughes, "no hay voluntad política" de detener a Facebook, y llama a votar por opciones como la candidata demócrata Elizabeth Warren, que ha pedido expresamente la fragmentación de empresas como Amazon, Google, Apple o Facebook.