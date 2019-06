La genética revoluciona el cuidado de la espalda

Lugar: Hoy en el Palacio Conde Luna

Hora: 17.30 horas

Entrada: Libre hasta completar aforo

carmen Tapia | león

La genética está detrás del 90% de las escoliosis, una deformación de la columna vertebral que padecen el 4 % de la población infantil y el 10% de la población adulta. «Es una afección muy frecuente y cada vez tenemos más datos que nos permiten romper estereotipos y creencias erróneas», asegura a este periódico el doctor Mario Gestoso, experto de la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital Universitario Moncloa, uno de los mayores expertos en la afección que provoca la rotación de la columna vertebral. Gestoso estará hoy en León invitado por la Asociación de Escoliosis Leonesa para ofrecer una conferencia en el Palacio Conde Luna a las 17.30 horas. «Igual que ocurre con muchas enfermedades, el conocimiento de la genética está revolucionando la medicina. En el caso de la escoliosis, el 90 % está relacionada con la genética».

Gestoso destaca que la escoliosis afecta a la calidad de vida de las personas, tanto en la población joven como en la adulta. En la conferencia de hoy resolverá dudas y temores de las personas afectadas y sus familiares y dedicará una parte importante de su conferencia a hablar del ejercicio físico «una buena recomendación para fortalecer la musculatura de la columna». Asegura que el ejercicio físico «en una herramienta muy eficaz para todas las enfermedades. La natación para estas personas tiene que estar pautada individualmente, pero hay mucho más que natación».

Prevención y cuidados

La mayoría de las escoliosis, al tener detrás un componente genético, no tienen prevención. «Hay un gran porcentaje que son escoliosis leves, las que tienen una desviación por debajo de los 35 º por lo que no requieren tratamiento quirúrgico. Hay muchos casos que no son candidatos a entrar en el quirófano y con medidas preventivas adecuadas pueden llevar una buena calidad de vida. Tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad porque hay muchas soluciones».

La conferencia, organizada coincidiendo hoy con el Día Internacional de la Escoliosis, es una de las actividades que organiza la Asociación de Escoliosis Leonesa. Su presidente, Javier Rosa, afirma que hay un infradiagnóstico. «No suele doler y hay personas que no le dan importancia, pero sin un buen tratamiento y con más de 50 º de curva, puede afectar a otros órganos y por la torsión de la columna, puede aparecer una giva».

Javier Rosa destaca la profesionalidad de los expertos de la unidad de Raquis y Deformidades Vertebrales del Hospital de León, «una de las de más prestigio de España». La asociación mantiene vínculos de colaboración con los profesionales leoneses. «Con estas conferencias, como la que organizamos hoy, queremos tener más referentes médicos porque los pacientes y los familiares tenemos muchas incertidumbres».

Entre las dudas de los pacientes están las posibilidades terapéuticas. «¿Podemos hacer ejercicio? ¿qué tipo de ejercicio?. Nos dicen que es bueno nadar, pero depende de cómo sea la escoliosis hay estilos de natación que están desaconsejados. Las personas afectadas podrán hoy resolver todas esas dudas con uno de los mayores expertos en España».