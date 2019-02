El Gobierno aprueba ayudas de 5.000 euros a la compra del coche eléctrico

Llegan las reclamadas ayudas a la compra del vehículo eléctrico. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un presupuesto de 45 millones de euros destinado al plan MOVES a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las ayudas serán de unos 700 euros para motos eléctricas, 15.000 para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa y 5.000 euros para los automóviles y furgonetas ligeras.

El dinero incluye partidas destinadas a instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

15 MILLONES MÁS PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD

El decreto imcluye una línea adicional de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad.

Los fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta tendrán que aplicar un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. La asociación de ANFAC venía reprochando la falta de ayudas de este tipo desde que se hizo público que el borrador de la ley de Cambio Climático fijaba el fin de los coches diésel, gasolina e híbridos para el 2040. Incluso se habían mostrado dispuestos a aportar financiación.

LAS AUTONOMÍAS REPARTIRÁN

El adelanto electoral no afectará en nada al MOVES porque está includio en un Real Decreto que no tiene rango de ley y no requiere convalidación parlamentaria. Su reparto no será inmediato porque este deberán llevarlo a cabo las comunidades autónomas. El criterio territorial de reparto se consensuará en las próximas semanas en la Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica y las administraciones autonómicas.

La partida de 45 millones destinada a MOVES fue consignada en los presupuestos de 2018 por lo que tampoco resulta afecatada por el rechazo parlamentario a los presupuestos. La línea de 15 millones dedicada a presupuestos singulares proviene de una partida finalista de 10 millones asignada para tal fin al IDAE en los presupuestos de 2017, y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda partida de 5 millones prevista en los presupuestos del pasado año.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, que dependerá del tipo de beneficiario. El límite máximo de aportación será de 100.000 euros.

El MOVES fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable. Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración, que tengan la misma finalidad.

TODO TIPO DE BENEFICIARIOS

Pueden ser beneficiarios de las ayudas MOVES profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Los dos programas de ayuda serán coordinados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autónoma deberá repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el Real Decreto. Así, deberá dedicarse entre un 20% y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.

Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar hasta un 10%.