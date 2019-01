«Hay demasiada soberbia en el ser humano hipermoderno»

ana gaitero | león

El médico y psicoanalista Luis Salvador López Herrero es el coordinador de Seminarios de Psicoanálisis: Teoría y Clínica Psicoanálitica dedicado este año a La Maldad y que organiza a través del Círculo Psicoanalíitico de León. «El psicoanálisis no es solo una teoría de la mente o un método de comprensión sobre el funcionamiento del aparato psíquico, sino que debe ser su razón de ser y nacimiento a la existencia del sufrimiento humano, a ese sufrimiento innecesario que a veces comanda la vida del hombre moderno», explica. Los seminarios están dirigidos tanto a profesionales del área de la salud, la educación, los servicios sociales, etc. como a público en general.

En esta ocasión, durante nueve sesiones a lo largo del año se se aborda la maldad y, lo que «es más importante, si existe un antídoto para este veneno tan dañino capaz de enturbiar cualquier esperanza de calma o felicidad», explica el psicoanalista. Además, la maldad «la maldad no sólo nos confronta con la desdicha subjetiva o la infelicidad, sino también con la discordia en el ámbito social».

—¿Por qué le interesa la maldad?

—No hay día que abramos las páginas de un periódico, la pantalla del televisor o las ventanas de internet y que no nos veamos asediados por imágenes escalofriantes acerca del mal, que el ser humano es capaz de infligir a su alrededor. Si esto es así, y además, desde siempre, conviene conocer qué es lo que lo produce y por qué, puesto que sólo el conocimiento nos ayudará a saber qué hacer con este acto eminentemente humano. Luego estoy buscando un antídoto contra el mal.

—¿Qué diferencia hay entre mal y maldad?

—De forma general el mal, sea físico, psíquico o social, es todo aquello que perturba o contraría la homeostasis que rige la vida. Pero la maldad es otra cosa bien distinta, porque exige de la presencia de un sujeto con la intencionalidad de hacer daño y de destruir. Da lo mismo que sea el lazo con el semejante o la propia Naturaleza, el malvado se nutre y afianza a partir de su capacidad para infligir daño a su alrededor.

—¿Hay algo bueno en la maldad?

—Si lo bueno se tiende a asociar con el placer, el bienestar, la felicidad o la alegría, que un sujeto es capaz de producir en otro ser humano, no aprecio ninguna condición por la que la maldad sea capaz de introducir algo bueno. Porque incluso en su propia acción el malvado no disfruta con sus actos, no siente propiamente placer, sino goce. Y esto está demasiado alejado de cualquier noción de bondad o de virtud, porque es un exceso.

—¿Por qué no hace mal el que quiere, sino el que puede?

—Lacan manifestó en alguna ocasión que «No es loco el que quiere sino el que puede». A partir de esta frase he construido un símil que apunta justamente a lo inverso, pero en su relación con el mal. De ese modo, «No es malo el que puede sino el que quiere», viene a remarcar, justamente, en ese acto maléfico, no su capacidad de ejecución, que podría estar al alcance de cualquiera, sino más bien la elección de un sujeto. De ahí la responsabilidad en juego, en todo acto malicioso.

—¿La maldad requiere inteligencia o hace más daño un tonto que un malo?

—Si hemos definido la maldad como la intencionalidad de un sujeto para hacer daño, es evidente que no todo daño ocasionado es producido por una persona malévola. A veces se hace daño «sin querer» o sin meditar suficientemente las consecuencias. Luego no vale con hacer daño para ser una persona malvada, sino que se requiere de otras cualidades, a veces finas y sutiles, en las que la inteligencia y el pathos particular ocupan un primer lugar. Por eso no es malo el que puede sino el que verdaderamente quiere y se empeña.

—¿Qué puede aportar el psicoanálisis a paliar la maldad?

—Mucho porque es una disciplina del conocimiento con la suficiente capacidad para comprender, diferenciar y abordar los diferentes pensamientos y conductas humanas. Pero además, los psicoanalistas tienen un perfil de escucha tan exquisito, que es capaz de dilucidar la presencia en juego del deseo, en cada acto. Harían bien las instituciones incorporando psicoanalistas a su esfera; servirían para limar y aliviar cierta toxicidad inherente en los lazos humanos.

—¿Hay más o menos maldad en el siglo XXI?

—Es una pregunta muy compleja. Pero creo que en el siglo XX se han podido constatar fenómenos y actos de una maldad, el horror, cuyo nombre lo dice todo. Y no soy muy optimista en cuanto a lo que puede acontecer en un futuro. El ser humano ha perdido el miedo que antes le atenazaba, y ahora, convertido en un ser con la capacidad de generar y de quitar la vida, puede resultar lo peor. Hay demasiada soberbia en el ser humano hipermoderno, un exceso de ansia de poder absoluto, y esto puede ser terrorífico para la convivencia humana, pero también para nuestro destino.

El curso completo cuesta 280 euros. Más información en el teléfono 987 25 38 56, del Colegio Oficial de Médicos de León.