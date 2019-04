Olvido Aláez pertenece a la asociación desde hace cuatro años. «Cuando me separé lo pasé muy mal. Juan me ayudó mucho a superarlo. He aprendido a quererme y cuidarme y hacer las cosas que me gustan. Ahora cuido a mis nietas e intendo ayudar a mi hijo, que también se ha separado, con todo lo que he aprendido en la asociación».