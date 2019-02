«He visto a mujeres trabajar como mulas sin reconocimientos»

carmen Tapia | león

La elección de Marisa Rodríguez Rogríguez, enfermera y exalcaldesa de Luyego, como Águeda de Honor de Villaquilambre tiene este año un significado especial al enmarcarse dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento para vincular el día de la santa con el de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Tras recibir el bastón de mando, Marisa Rodríguez presidió el primer encuentro de mujeres alcaldesas y concejalas de la provincia, un concejo que congregó a 17 mujeres —la nieve impidió que pudieran estar presentes en el acto todas las invitadas—y contó con la participación del coro de Robledo de Torío, Villanueva del Árbol y Villarrodrigo de las Regueras, del colectivo de Águedas de Villaquilambre.

«Este reconocimiento no es para mí, sino para todas las mujeres rurales. Reconoce a las bisabuelas, las abuelas, las madres, a todas esas mujeres que se quedaron cuando los hombre emigraron y mantuvieron los pueblos». La primera frase de agradecimiento de Marisa Rodríguez no sólo servía para visibilizar el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las mujeres rurales del pasado sino que las coloca como auténticas valedoras de la supervivencia de los pueblos en un futuro. «En Tabuyo hay un petroglifo del Neolítico que demuestra que hombres y mujeres trabajaron por igual por estas tierras. Cuando ellos emigraron ellas se quedaron y mantuvieron los pueblos. He visto a mujeres validísimas a las que la sociedad no ha dado el reconocimiento que se merecen aunque trabajaban como mulas».

En la provincia de León hay 26 alcaldesas —30 si se suman las presidentas de juntas vecinales—. «Las mujeres tienen un papel fundamental en los pueblos. Queremos ser alcaldesas, no princesas», dijo en su intervención durante el encuentro la concejala de IU de Villaquilambre, Elena Fernández.

En el encuentro se pusieron en valor palabras como empoderamiento, violencia de género y techo de cristal. «Que son del vocabulario femenino y tenemos que difundir, no nos podemos callar», reivindió la concejala del PP del Ayuntamiento de León, Ana Franco. «Tenemos que trabajar juntas, independientemente del color político de nuestras ideas».

En esa dirección apuntó la Águeda de Honor. «Las políticas pasan por resolver los problemas. Tenemos que colaborar y cooperar, no competir. Quiero que en el mundo rural siga habiendo profesionales».

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, la socialista Camino Cabañas defendió el mantenimiento de las costumbres populares y la necesidad de trabajar conjuntamente hombres y mujeres para alcanzar el progreso..

Susana Vila, concejala de IU de Cacabelos, destacó la dificultad de las mujeres para ganarse el respeto en los entornos profesonales. «He tenido que repetir y repetir mis planteamientos. A ellos se les escucha la primera vez y las mujeres necesitamos más perseverancia».

Eloína Terrón, concejala de IU de San Andrés del Rabanedo, defendió el papel de las mujeres políticas para poner sobre la mesa asuntos vetados por los hombres, como es el caso de las prostitución. «Con nuestra participación se pueden cambiar las cosas. Si no estamos nosotras otros estarán».

La concejala no adscrita de Villaquilambre, Carmen Pastor, aseguró que «en los patidos hay mucha misoginia, Quieren a hombres como líderes. Estamos preparadas pero ha tenido que ser una ley la que nos de espacio. He notado esas mirada, gestos de desprecio. Actitudes beligerantes y gallardías cobardes».

La alcaldesa del PP de Garrafe de Torío, Carmen González, defendió el consenso por la igualdad «que se ha conseguido por un pacto de Estado» y puso en valor el papel de las mujeres en la política. «No es que a las mujeres nos reserven áreas como cultura, deporte o sociales, es que con las mujeres esas áreas adquieren una importancia porque son fundamentales para hacer crecer y fijar población en la zona rural».

«Lo que verdaderamente vertebra son los asusntos sociales», dijo Concha Lucas, concejala de León en Común, que reivindicó la importancia de las palabras que visibilizan a las mujeres. «Las nuevas palabras, como concejala, con las sillas plegables que colocamos en los espacios vacíos».

Ana Franco, concejala del PP de Urbanismo y Medio Ambiente en León, dijo sentirse «orgullosa como concejal en áreas reservadas a los hombres» y reivindicó el trabajo en común. «Tenemos que ir de la mano todas no para vencer, sino para estar en el mismo plano de igualdad».