La heredera de 'Juego de tronos' se rodará en junio

Apenas dos semanas después del mediático (y controvertido) final de 'Juego de Tronos', la cadena HBO ya ha empezado a calentar motores con la anunciada continuación del universo creado a partir de la saga literaria 'Canción de Hielo y Fuego'. Así, y tras confirmar a finales del pasado año que la protagonista de esta nueva producción sería la actriz Naomi Watts, la empresa audiovisual estadounidense ya ha anunciado oficialmente que este primer proyecto derivado se titulará 'Bloodmoon' y empezará a rodarse este mismo mes de junio.

Según informa 'Production Weekly', la primera de las tres nuevas series que prepara HBO será una precuela de los eventos de 'Juego de Tronos', y se situará varios milenios antes de la Guerra de los Cinco Reyes.

La revelación de este título, aún no definitivo, ha dado paso a la especulación, pues la luna y la sangre son elementos muy significativos en los libros de George R.R. Martin, autor de la saga literaria en la que se basa 'Juego de Tronos'. Sin embargo, los títulos de producción son, en muchas ocasiones, cebos para distraer a los fans sobre el contenido real de películas o series, por lo que no sería descabellado pensar que este título no sólo no sea definitivo sino que no signifique nada.Este proyecto será el primero de los derivados del extenso universo de la saga 'Canción de Hielo y Fuego', y estará protagonizado por Naomi Watts y Josh Whitehouse ('Poldark'). A 'Bloodmoon' se unirán, al menos, otras dos producciones que ya anunció el propio Martin, pero no serán secuelas ni 'spin-offs' de otros personajes, tal y como indicó HBO.

Tal como anunció la cadena en diciembre, la intérprete inglesa Naomi Watts (('21 gramos', 'King Kong', 'Lo imposible'...) encarnará a una carismática integrante de la alta sociedad que oculta un oscuro secreto. El primer episodio del proyecto contará con un guion de Jane Goldman ( 'Kick-Ass', 'Kingsman: Servicio Secreto') y el propio Martin, y narrará "el descenso del mundo desde la dorada Edad de los Héroes hasta su época más oscura". El proyecto ahondará en "los horribles secretos de la historia de Westeros, el origen verdadero de los los misterios del Este y la leyenda de los Starks".