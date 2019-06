El hilo irónico sobre Chernóbil que critica a quienes posan en lugares donde hubo una tragedia

La proliferación de smartphones, palos selfies y todo tipo de tecnología al alcance de millones de usuarios ha provocado escenas que antes no solíamos vivir. Como es el caso de los sitios turísticos, donde todo el mundo quiere un recuerdo, enviar una foto a algún familiar o amigo.

Esta afición por inmortalizar todo genera un profundo debate cuando se trata de un lugar donde ha sucedido una tragedia. Auschwitz, el cementerio de soldados norteamericanos en Normandía o ahora Chernóbil son algunos de esos espacios donde parece que todo vale para compartir en las redes sociales.

Precisamente en este último lugar, y aprovechando el tirón de la nueva serie documental en HBO, uno de los guionistas de 'El Mundo Today' ha tirado de humor para denunciarlo. Tomás Fuentes ofrecía una serie de consejos basándose en fotografías turísticas del lugar.

En primer lugar, presta atención a los peligros. ¿Señales de alarma? Desconfía.

No es buena idea quitarse la ropa.

2. Si para visitar un destino turístico te obligan a ponerte un traje para protegerte de la radiación, no es buena idea desnudarse. pic.twitter.com/jv6AzQyl8F

No tardes mucho en hacer la foto en un lugar con radioactividad. Mejor bien a la primera y salir corriendo, que exponerse mucho tiempo.

3. Si estás en un lugar radioactivo y quieres hacer una foto divertida jugando con la perspectiva, procura que la foto quede bien a la primera. No es buena idea alargarse buscando la imagen perfecta. pic.twitter.com/ktRTim6Qn1

Atención a esos animales preciosos y muy apetecibles de tocar pero que pueden, como mínimo, pasarte una poquita radioactividad.

4. En general, no es buena idea acercarse a animales salvajes. Si han crecido y vivido toda la vida en una zona radioactiva no anula el peligro. Es más: podrían acentuarlo. pic.twitter.com/jOpqw9xEwq

Se mira pero no se toca.

5- Y sobre todo, intenta no tocarlos. pic.twitter.com/P9yfRECBgl

Trata de aprovechar tu presencia allí para dar una clase histórica a tus seguidores. Que les quede muy claro lo que sucedió. De la forma más explícita posible.

Tira de Wikipedia. Prepara bien la performance.

7- Si no sabes exactamente qué pasó, no improvises. Hacer la gárgola tiene cierto sentido en Notre Dame, pero no en Chernobyl. pic.twitter.com/5vybIln6rX