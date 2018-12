La hipertensión sextuplica las muertes cardíacas desde 1980

carmen Tapia | león

Las enfermedades cardiacas están dando la vuelta al perfil de fallecidos. El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que los problemas del corazón ya provocan la muerte a más mujeres que a hombres. Concretamente, en la provincia de León fallecieron 93 mujeres más en 2007, según el INE. Sólo las muertes cardiacas por enfermedades hipertensivas se han sextuplicado en León y la mayoría de los 220 fallecidos por esta causa son mujeres (143 muertes), lo que supone una cifra ocho veces superior a la que registró este mismo instituto en 1980. Mientras que en el año 1980 fallecieron en la provincia de León 29 personas por enfermedades hipertensivas (16 mujeres), según los datos que refleja el INE, en el año 2017 los fallecimientos por esta causa 220 leoneses (143 mujeres). La hipertensión arterial afecta al 42,6% de la población española y el 37,4% está sin diagnosticar, según el estudio Di@bet.es publicado en Revista Española de Cardiología (REC).

El cardiólogo leonés Esteban García Porrero opina que los datos que refleja el INE no son fiables aunque reconoce que las enfermedades cardíacas tienen un peor pronóstico en las mujeres que en los hombres. «Aunque los datos no son fiables nos dan una idea de lo que hay. Las mujeres suelen tener más hipertensión que los hombres y cuando tienen un episodio cardiovascular tienen un alto riesgo de mortalidad. El corazón de las mujeres es más frágil».

A los factores de riesgo hay que sumar el envejecimiento de la población. «La mortalidad en cardiología aumenta por la edad».

Sin embargo, García Porrero pone en duda este alto crecimiento de las enfermedades cardiacas en las mujeres. «Tiene relación con la toma de muestras del INE, de los casos que se recogen». Porrero sostiene que las estadísticas fiables sobre fallecimientos se encuentran en los hospitales «porque el INE recoge las estadísticas de los juzgados y no todos los certificados de muerte recogen la causa exacta del fallecimiento. Eso sólo ocurre si el paciente fallece en el hospital».

La Estadística de Defunciones según la causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística proporciona información anual sobre los fallecimientos dentro del territorio nacional de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una estadística europea. Los datos sobre causas de muerte se recogen en tres modelos de cuestionarios procedentes del Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción, el Boletín Estadístico de Defunción Judicial y el Boletín Estadístico de Parto. El primero recoge los datos de los fallecidos por causas naturales sin que se precise la intervención de un juez, mientras que el segundo está dirigido a obtener la información de los fallecidos por causas que requieren una intervención judicial por haber indicios de posible causa accidental o violenta.

Porrero sostiene que sin datos fiables es casi imposible conocer el alcance real de los fallecimientos por muerte cardiaca. «Todos los años mueren en España 35.000 personas por muerte súbita pero no sabemos cuál es la causa real de ese fallecimiento. Sospechamos que el corazón está detrás de un 99% de esos decesos, pero no podemos asegurarlo con certeza porque no se les hace autopsia a todos. El certificado médico suele reflejar que ha fallecido de muerte natural».

La entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos dificulta más esta labor estadística, según Porrero. «Si un paciente mío muere en el hospital puedo saber con certeza la causa de su muerte, pero si muere en la calle o en su casa no es tan fácil que yo sepa exactamente la causa de su fallecimiento».

Según el INE, las defunciones por paro cardiaco, muerte sin asistencia o causa desconocida provocaron la muerte en León de 42 personas en el año 2017, 24 de ellas eran mujeres.

Cada vez más mujeres se mueren de insuficiencia cardiaca. El INE refleja un crecimiento de un 15% de fallecimientos de leonesas desde 1980. En el año 1980 murieron 177 leonesas por esta causa. El año pasado fallecieron 204. Sin embargo, las muertes por esta misma causa en los hombres ha caído un 26,5%. Han pasado de los 132 fallecidos en 1980 a los 97 del año pasado.

El infarto agudo, cosa de ellos

El infarto agudo de miocardio sigue siendo cosa de hombres, según los datos estadísticos del INE. El año pasado fallecieron en León 141 hombres y 72 mujeres como consecuencia de un infarto agudo. Hace 38 años, en 1980, el infarto agudo acabó con la vida de 166 hombres y 94 mujeres.

Cada minuto de retraso en atender un infarto supone un descenso del 7-10% en la posibilidad de supervivencia. La estrategia del código infarto de la Comunidad, que coordina el jefe de Cardiología del Hospital de León, Felipe Fernández- Vázquez, busca actuar los primeros 120 minutos, decisivos y que involucra a todo el personal sanitario.

Pero no sólo el corazón es lo que más falla a las mujeres, también son ellas las que encabezan la lista de las muertes por enfermedades cerebrovasculares (223 mujeres fallecidas y 145 hombre en 2017), enfermedades endocrinas (124 mujeres y 96 hombres); fallecimientos por trastornos mentales (149 mujeres y 89 hombres) y alzhéimer (142 mujeres y 64 hombres).

En la provincia de León murieron 6.110 personas en el año 2017 (3.062 hombres y 3.048 mujeres), según las estadísticas del INE.