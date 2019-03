Del hospital a la calle para hallar Hepatitis C en población vulnerable

carmen Tapia | león

El plan es erradicar de León el virus de la hepatitis C. Los especialistas de Digestivo del Hospital de León, con el jefe del servicio a la cabeza, Francisco Jorquera, han llegado a un acuerdo con nueve instituciones y organizaciones sociales para hacer un cribado del virus de Hepatitis C en la población leonesa más vulnerable. Cáritas, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Aclad (Asociación de ayuda a drogodependientes), servicios sociales municipales de León y Ponferrada y prisiones reunirán a las personas a las que atienden en sesiones previamente fijadas, para realizar las pruebas en los mismos centros, sin necesidad de que las personas que accedan a los controles de detección del virus en la saliva tengan que desplazarse al Hospital de León. «El objetivo es destacar la hepatitis C a un millar de personas», asegura Jorquera. «Llevaremos kits para detectar el virus en la saliva. Hemos pedido un proyecto a la Consejería de Sanidad para ampliar estar pruebas con kits de gota de sangre, que recogeríamos en las organizaciones y los llevaríamos a analizar al Hospital para determinar la carga viral». Los pacientes que den positivo se someterán a análisis más específicas en el Hospital de León y se les administrarán los medicamentos de última generación, con menos efectos secundarios, que en ocho semanas erradicar el virus en el 95% de los afectados.

Esta iniciativa es la tercera fase de un programa que comenzó con la administración universal de los nuevos medicamentos que han eliminado el virus a 650 leoneses, casi todos los pacientes que acudían a la consulta del Hospital. «Es magia», lo califica Francisco Jorquera. «Esta estrategia se suma a otras ya iniciadas que necesitan la colaboración necesaria de los médicos de Atención Primaria. Nos propusimos cruzar los historiales médicos de los pacientes que en los años 80 y 90 abandonaron el Interferon, un medicamento que provocaba muchos efectos secundarios».

Jorquera destaca que el virus de la hepatitis C tiene su único reservorio en el humano. Hay poblaciones con un alto riesgo de transmitir el virus porque no saben que están infectados, como las personas adictas a las drogas, las prostitutas y los varones que mantienen relaciones homosexuales. La mayor parte de los infectados no saben que lo están y siguen con su vida normal con muchas posibilidades de contagiar a otras personas».

La coordinadora provincial de Cruz Roja de León, Marta Cuesta, asegura que la primera parte del programa ha conseguido curar a las 50 personas que la institución ha derivado al Hospital de León. «Nos han abierto una consulta directa por la que los usuarios de los que teníamos constancia que tenían la hepatitis C, los enviábamos directamente».

Charlas informativas

Como fase adicional, el proyecto está apoyado con charlas informativas sobre el virus, el proceso de detección, atención y tratamiento. «La finalidad de estas charlas es acercar esta información a todas aquellas personas que aún con todo esto aún no conocen o no se han podido beneficiar de la iniciativa, o bien presentan temores o dudas en relación a todo lo anterior», afirma Marta Cuesta.

Las organizaciones que colaboran con el proyecto facilitan los espacios necesarios para dar cobertura a toda esta información y acercarla al mayor número de personas.

«La principal lección es que la Hepatitis C no es a día de hoy una sentencia médica, el virus C se cura, y se cura siempre y cuando la persona acceda al tratamiento, tenga una correcta adherencia al mismo, y lo finalice». Los medios humanos y materiales que apoyan la iniciativa han permitido conseguir unas tasas de curación que sobrepasan el 95% de éxito. «Gracias a todo esto, no solo conseguimos que las personas se curen, si no que se evita o se minimiza un problema de salud pública de gran magnitud, con todos los beneficios que ello conlleva tanto a nivel humano con la curación, mejora de la calidad de vida, confianza en los circuitos de salud y en las entidades, como económico con el abaratamiento de los tratamientos, evitando males mayores que a la larga generan gastos mucho más elevados».