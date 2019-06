"Huele como un tío, tío": Old Spice lo peta con este meme hecho anuncio

Procter & Gamble ha relanzado en España la marca clásica de higiene masculina Old Spice con una campaña que recupera su anuncio de culto protagonizado por el modelo y deportista Isaiah Mustafa. Con el humor absurdo, loco pero que muy loco, como eje principal y con una virilidad exacerbada como leitmotiv, el espot de la agencia Wieden & Kennedy (Nike, Coca-Cola...) reflotó una marca que nació a finales de la década de los 30 pero que no le decía nada a los millennials. En vez de emitir el anuncio en la tele, el espot de El hombre como tu hombre podría oler se lanzó en el 2010 en Youtube y solo en un día alcanzó seis millones de reproducciones (más que el discurso de victoria de Obama). En un mes era la marca más visionada de toda la historia de Youtube. Y en menos de un año la marca triplicó las ventas.

Con estos mimbres llega ahora a España la campaña revisada, de la mano de la agencia Leo Burnett, que sigue apostando por el humor sin límites, "el humor inteligentemente absurdo".

PARRAFADAS SURREALISTAS

Si Mustafa, que jugó en los Barcelona Dragon's en 1998, soltaba frases surrealistas en la ducha, en un velero, o a lomos de un corcel blanco ("Qué tienes en la mano? En la mía hay una ostra con dos entradas para esa movida que tanto te encanta. Mira otra vez, las entradas se han convertido en diamantes. Todo es posible cuando tu hombre huele a Old Spice y no a flores. Voy a caballo"), la nueva versión española, con los cómicos de Pantomima Full y el programa de La Resistencia (Movistar+) de David Broncano detrás, no se queda atrás.

He aquí un ejemplo de oda al postureo machito: "No tienes que trabajar unos músculos de acero para oler como los músculos deberían oler. Dos bíceps, dos palabras. Old Spice".

En Twitter el anuncio clásico ha vuelto a viralizarse, cosechando aplausos y críticas a partes iguales.

Anuncio: "Huele como un tío, tío " ¿Soy a la única que este anuncio no le hace gracia? PREGUNTO es que me parece absurdo, ¿A qué tiene que oler un tío? ¿Acaso todos no sois tíos? Ahora en pleno SXXI el olor te hace más "masculino"? !¡Cómo si se quieren poner una colonia de tía! https://t.co/SPO0Xx2XoD — Sandra (@Sandramiguelez4) 4 de junio de 2019

¿Nadie se está quejando de la mierda de anuncio de Old Spices? ¿Huele a tío, tío? ¿Los hombres de verdad no huelen a florecillas? ¿Tener diamantes es algo que toda mujer desea? Mira es que de verdad — Nara 🐳 (@Nara_Mockowl) 1 de junio de 2019

Todas las versiones del anuncio hablan de bíceps, caballos, florecitas, barcos, tíos, seducción, tsunamis, músculos o pelazos. "No hay nada más detrás, no nos creemos tan importantes como para abrir un debate (o 'incendiar las redes', como lo llaman ahora), solo la intención de presentar la marca y sus productos de forma diferente para dar a conocer su aroma, que también es muy diferente", señala la marca.