Imparable aumento de antidepresivos en León

Carmen Tapia | león

Es imparable. Los leoneses consumen cada año una media de 19.000 envases más de ansiolíticos y antidepresivos que el año anterior, una cifra que aumenta pese a que según los analistas mejora la economía tras una crisis a la que se atribuyó incremento del uso de psicofármacos. Durante el año 2018, los leoneses y leonesas consumieron 1.127.916 envases de estos psicofármacos que recetaron los médicos y los especialistas del sistema público sanitario que, sin embargo, paga cada vez menos por estos medicamentos. La Consejería de Sanidad desembolsó por este concepto 46.442.972 de euros en 2008. La finalización de las patentes de la mayoría de los psicofármacos ha hecho descender su precio en los últimos años y en 2018 la sanidad pública de Castilla y León compró psicofármacos por 32.397.459 de euros un 12% menos, a pesar de recetar 745.784 envases más que diez años antes, según los datos oficiales facilitados por la Consejería de Sanidad. «Crece el consumo de antidepresivos y baja el importe para la administración porque han acabado las patentes de las marcas y el precio está el mismo nivel que los genéricos. En el tratamiento de la depresión no hay novedades terapéuticas. Seguimos utilizando los mismos fármacos que hace años y que han demostrado ser seguros», asegura el jefe de Psiquiatría del Hospital de León, Francisco Luis Rodríguez.

La psicóloga leonesa María José Díez Alonso —que el miércoles impartió una charla en el salón de actos del Ayuntamiento sobre los trastornos del sueño, organizada por el Colegio de Psiquiatría de Castilla y León— defiende que con una psicoterapia adecuada el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se reduciría un 70%. «Hay varios estudios que lo demuestran, lo que pasa es que no hay psicólogos en los centros de salud. La sanidad pública debería plantearse seriamente incluir esta especialidad en Atención Primaria». La propuesta es compartida por el jefe de psiquiatría del Hospital de León. «Los psicólogos de salud mental están saturados».

Pero ¿por qué la ciudadanía se engancha cada vez más a estos medicamentos?. «Por la alexitinia», responde Díez Alonso. «La incapacidad de identificar las emociones, lo que se siente y por qué se siente, y la dificultad para poner una solución». Para la psicóloga, las redes sociales y los medios de comunicación «prometen soluciones rápidas y fáciles. Muestran falacias, una vida que no es real, lo que genera un sentimiento de frustración porque no somos ni tenemos lo que nos muestran». La capacidad para la frustración se aprende en la infancia «y hoy en día se tiende a evitar la frustración en la población infantil, pero es una escuela que te enseña que las cosas no son siempre como queremos».

Para el jefe de Psiquiatría del Hospital de León el aumento de psicofármacos responde a una necesidad vital. «La realidad es que estamos ante una sociedad medicalizada y eso no es bueno aunque los medicamentos para la ansiedad y la depresión son muy seguros». La mayoría de los ansiolíticos salen de las consultas del médico de Atención Primaria. «A veces no es necesario enviar al paciente a salud mental. Es la vida lo que provoca sentimientos crónicos de vacío, abandono, soledad... y cuando dejan de tomarlos vuelven los síntomas. Para solucionar esto la sanidad pública no ofrece gran cosa».

La terapia psicológica ayuda a superar las emociones negativas. «Los psicólogos no tenemos la varita mágica para solucionar el origen de los problemas pero damos herramientas que ayudan a la activación fisiológica, reestructuración cognitiva para afrontar los problemas los problemas con menos victimismo. La mayoría de las personas que llegan a la consulta privada entran enviadas por el médico de familia. La sanidad pública tiene muy pocos psicólogos clínicos y es en Atención Primaria donde empiezan a tomar ansiolíticos».