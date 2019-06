Jesús Calleja apuesta por el agua en el Oro

carmen Tapia| león

El aventurero leonés Jesús Calleja pone su nombre, su firma y su eslogan a favor del agua potable en uno de los boletos del sorteo de Oro de Cruz Roja, que se celebrará el 18 de julio en Palma de Mallorca. El sorteo vendió el año pasado en León más de 55.000 boletos que recaudaron más de 277.000 euros. El precio del boleto es de 5 euros y permitirá que una persona acceda a un botiquín con productos básicos. La venta de cuatro boletos facilitará una mochila con material escolar para un menor y los 60 euros de 12 boletos darán para el alojamiento y ayuda psicológica de emergencia durante un día para una víctima de violencia de género.

Los datos los ofreció ayer la nueva secretaria provincial de Cruz Roja de León, Nuria Lozano, que forma parte del recién estrenado equipo directivo con Victoria Seco al frente como presidenta en sustitución de José Ignacio de Luis Páez.

Seco insistió ayer en su vocación de servicio y apostó por reforzar la formación, la empleabilidad y la mejora de la divulgación de las actividades de Cruz Roja, así como la colaboración con empresas e instituciones.

Tecnología

Apostó por ampliar los programas con el uso de las nuevas tecnologías «para que las personas mayores puedan vivir en sus casas más tiempo sin necesidad de recurrir a una residencia». Afirmó conocer bien el mundo rural. Su cargo como directora general de Telecomunicaciones de la Junta «me ha permitido recorrer 90.000 kilómetros al año por el mundo rural, donde he encontrado mucha soledad y aislamiento». Aseguró que no le importaría mantener este puesto en la Junta de Castilla y León. «Me gustaría continuar, pero ya no es una decisión mía. No tengo afiliación política y será una decisión del nuevo equipo de gobierno en la Junta».

Ignacio de Luis Páez se despidió de su cargo. «Cuando llegué a la presidencia dije que no quería estar más de dos mandatos y así ha sido. Estaré aquí hasta que sea la toma de posesión en la primera semana de julio».