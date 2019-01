Una joven graba a su acosador y difunde el vídeo en las redes sociales

Lucía, una joven de Orihuela (Alicante) de 18 años ha difundido en redes sociales un vídeo en el que se aprecia a un hombre que la estaba persiguiendo. Sucedió a las tres de la tarde, a plena luz del día.

Lucía salía del instituto, notó algo raro detrás de ella y decidió grabar disimuladamente con su teléfono. "Vi a un hombre que tenía la mano en una zona que no veía normal", ha asegurado, tras presentar una denuncia ante la Policía Local.

En el vídeo, que Lucía ha hecho público en sus redes sociales, puede verse al hombre tras ella a escasos metros masturbándose, con el pene fuera de los pantalones. "Estaba muerta de miedo. Yo solo pensaba en hacer como que no pasaba nada", asegura la joven.

La Policía Municipal de Orihuela ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia para localizar al agresor. Pero la ley no contempla que este tipo de comportamientos no son delito si no se producen ante menores.