La Junta vacuna contra la meningitis B desde los 5 meses

carmen Tapia | león

Sanidad de Castilla y León comienza mañana la vacunación contra la meningitis B inmunizando primero a los bebés que tengan cumplidos ya los cinco meses y deja fuera, de momento, a los que tengan tres meses, tal y como recoge el calendario que la Consejería de Castilla y León inicia para sufragar una vacuna que hasta hoy pagaban los padres. La vacunación contra el meningococo B se administrará en tres dosis a los 3, 5 y 12 meses pero fuentes de Sanidad Castilla y León confirman que la campaña comenzará con los bebés de 5 meses «y será el pediatra el que valore cuándo se pone la dosis correspondiente de los tres meses si el bebé no está vacunado, porque no sabemos los que pueden estar ya inmunizados si los padres han comprado la vacuna». La vacuna Bexsero no estaba sufragada hasta ahora por la sanidad pública y Castilla y León la introduce a pesar del criterio del Ministerio de Sanidad. La Consejería de Sanidad ha invertido este año 1,9 millones para vacunas y 2,8 millones para el año 2020. «Todos los niños tendrán las tres dosis correspondientes, pero será el pediatra el que decida cuándo poner la que se administra a los tres meses en el caso de que el bebé no está vacunado previamente». La vacuna queda incluida en el calendario oficial y las familia no tendrán que hacer ningún trámite porque se administrará cuando corresponda, como el resto de las vacunas infantiles.

La inmunización está recomendada por diversas sociedades científicas y, con carácter general, por la mayor parte de los pediatras. Esta recomendación ha tenido como consecuencia la vacunación, de forma privada, de muchos menores; las registradas en Castilla y León (51,1 %) son superiores a la media nacional (37,3 %).