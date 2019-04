La Junta vacunará contra la meningitis B desde junio

Carmen Tapia/ agencias | redacción

La Consejería de Sanidad de Castilla y León incorpora a partir del 1 de junio a su calendario la vacunación la inmunización contra el meningococo B para lactantes. El objetivo, según un comunicado de la sanidad autonómica, es combatir una enfermedad como la meningitis invasiva que es «impredecible», por lo que «la única forma de controlarla y reducirla es la vacunación». El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, anunció el 18 de marzo que Castilla y León asumirá la financiación de una vacuna que hasta ahora no era obligatoria, tras la decisión de la Comisión de Salud Pública, órgano dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de vacunar únicamente frente al serogrupo C del meningococo y descartar la introducción del B. La vacuna, que hasta ahora no era obligatoria, tenía un coste para las familias de 190 euros. A partir del 1 de junio, la Consejería de Sanidad de Castilla y León asumirá su financiación.

La vacuna está recomendada por diversas sociedades científicas y, con carácter general, por la mayor parte de los pediatras.

Esta recomendación ha tenido como consecuencia la vacunación, de forma privada, de muchos menores; concretamente las coberturas registradas en Castilla y León (51,1 %) son superiores a la media nacional (37,3 %), añade la Consejería en el comunicado. «El coste de la vacunación frente a la meningitis B para las familias está generando una situación de desigualdad y de inequidad, ya que las de menor poder adquisitivo no pueden acceder a ella, lo que genera una menor protección frente a una enfermedad inmunoprevenible en los lactantes de familias con menores recursos», reconoce Consejería.

El servicio de Epidemiología de Castilla y León registró nueve casos de meningitis en la Comunidad, según el Informe epidemiológico sobre la enfermedad meningocócica en Castilla y León 2016/2017. Este informe recoge que tres de esos casos fueron por el meningococo B, aunque ninguno de los casos tuvo lugar en la provincia de León.

La inclusión de esta vacuna en el calendario viene a completar otros pasos dados frente a la Haemophilus influenza (1998), al meningococo C (2000), al neumococo C (2016) y más recientemente, en Castilla y León en enero de 2019, la vacuna frente al meningococo ACWY, tanto en lactantes como en adolescentes.

Los casos de meningitis han aumentado en España en los últimos cuatro años y la pasada temporada se registraron un total de 372, un 27 % más que la anterior, aunque ya existen vacunas para todos los tipos de meumococos.

La enfermedad neumocócica es de declaración obligatoria en España desde principios del siglo XX. En el año 2015 se notificaron en la Unión Europea 3.121 casos confirmados, lo que supone una tasa global de 0,6 casos por 100.000 habitantes, similar a años anteriores. Las tasas más elevadas se dieron en Lituania (1,9), Irlanda )1,5) y Reino Unido (1,4). Los casos por serogrupo B son más frecuentes en menores de 5 años (un 75%), por serogrupo C son más frecuentes entre 25 y 49 años (27 %) y por serogrupo W e Y en personas con 65 y más años (25 %).

Enfermedad grave

La meningitis es una enfermedad grave que afecta especialmente a niños de entre 1 y 5 años y adolescentes y que está provocada por tres bacterias —meningococo, neumococo y hemófilus—. Desde hace años, el calendario vacunal infantil incluye la protección frente a las dos últimas y, en el caso del meningococo, existen distintas cepas que circulan en España y Europa para las que también hay vacunas.

La situación epidemiológica de la enfermedad meningocócica invasiva se caracteriza por el constante protagonismo del serogrupo B, que es responsable de aproximadamente el 50 % de los casos en España y que alcanza casi las dos terceras partes de los casos recogidos por la red de vigilancia epidemiológica de Castilla y León. La vacunación frente al serogrupo B se ha limitado en el Sistema Nacional de Salud a determinados grupos de riesgo.

La Consejería asume la «evidencia científica disponible y los condicionantes sociales existentes» e introduce la vacuna a los tres, cinco y doce meses.

La Orden que modifica el calendario de vacunación se publicará hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La Dirección General de Salud Pública dictará la instrucción para la distribución de las vacunas por los centros de salud y consultorios así como la administración y registro por el personal de enfermería.

La inclusión de la vacuna en el calendario de vacunación obligatorio de Castilla y León soluciona el aumento de lista de espera en las farmacias rurales de la provincia de familias que la solicitaban para administrar a sus hijos.