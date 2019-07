La juventud del León vaciado brega con propuestas solidarias

carmen tapia | león

Viven en Destriana, Priaranza, Velilla, Toralino, Tabuyo y Torneros de Jamuz. Son jóvenes de entre 24 y 37 años que deciden bregar por el León vaciado en una zona rural, la comarca de la Valduerna y alrededores, que no superan los 600 empadronados, de los que un centenar tienen menos de 37 años. Desde hace cuatro años impulsan la asociación Tilenus Fest, una idea que hoy reunirá a partir de las 19.00 horas en Velilla de la Valduerna, un pueblo con una veintena de habitantes, a los grupos emergentes de la zona La Jumera, The Scalzos, Entre pesetas, Varillas de Farfallo, Mala Komunikación, Skuad Skuálidos y Mamba Negra en un festival con fines socioculturales. El dinero que se recaude estará destinado al programa de prevención de agresiones sexuales y violencia de género de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas). El festival es gratuito y cuenta con el apoyo de patrocinadores, pequeñas empresas locales de la zona que hacen viable el proyecto «sin olvidar que los fines se destinan a fines solidarios».

«Nuestro objetivo es hacer algo por los pueblos», explica Isabel Dios, una de las organizadoras del festival. Isabel tiene 24 años y ha vuelto al pueblo tras estudiar Finanzas y Contabilidad en Burgos. «Me voy al pueblo. Estudio oposiciones y trabajo en el bar. Ojalá pueda quedarme». Forma parte de la Junta Vecinal de Priaranza. El pueblo con más actividad de la zona es Tabuyo. «Allí han invertido en cooperativas de pino y conservas. Hay más gente joven».

El retorno no es fácil no solo por la falta de trabajo en la zona. «Hay gente que quiere venir a Priaranza, pero no encuentran casas para comprar porque la gente del pueblo no vende».

El festival que hoy organizan tiene como objetivo dinamizar la cultura en el mundo rural. «Consideramos que la cultura, como pilar imprescindible de nuestra sociedad, debe ser accesible para todas las personas, independientemente de su condición social, raza, cultura, orientación sexual, género o edad». Todos los miembros de Tilenus Fest y los grupos participantes colaboran en el proyecto desinteresadamente.

«Me animé a colaborar porque es un proyecto no lucrativo y podemos poner nuestro granito de arena para apoyar a Adavas». Gaspar Pérez espera que eventos como el festival que organizan hoy «sirva para juntar a mucha gente de diferentes lugares y pensamientos comunes, lo que nos enriquece».

La escuela de Destriana ha terminado el curso con cinco niños en las aulas. «No sé si para el curso que viene lo cerrarán porque exigen un mínimo de niños», lamenta Lore González, una de las dos concejalas del PSOE del Ayuntamiento, que participa en la organización del festival. «A ver si entre todos conseguimos algo».

«Nos conocíamos desde siempre, somos de la misma zona. Un día decidimos que había que hacer algo por la zona y empezamos a organizar el festival», explica Marta Valijas, que vive en Toralino aunque ella en natural de Tabuyo del Monte. «Me gustaría vivir en Tabuyo pero está a 30 kilómetros y las carreteras no están bien», asegura. «Vamos a instalar un punto violeta en el festival», dice Natalia Pérez, «para hablar de feminismo, violencia de género y violencia sexual».