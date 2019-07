KLM la lía al pedir a las madres que se cubran al dar el pecho

La aerolínea holandesa KLM ha provocado una polémica al pedir a las madres que se cubran mientras dan el pecho a su bebé durante el vuelo para "garantizar que pasajeros de todos los orígenes se sientan cómodos a bordo".

En un mensaje en la red social Twitter en respuesta a una pregunta de la usuaria Heather Yemm sobre la política de la aerolínea hacia la lactancia materna, la compañía aseguró que "está permitido" dar el pecho en los vuelos de KLM pero que pedirán a las madres que se cubran "en caso de que otros pasajeros se ofendan por ello".

La primera denuncia sobre esta política la hizo a principios de esta semana la madre californiana Shelby Angel, que en un mensaje viral en Facebook relató que, en un vuelo con KLM desde San Francisco a Ámsterdam, estaba dando el pecho a su bebé de un año porque "la calma y ayuda a dormir, y la hace sentirse más cómoda" durante el viaje.

"Antes de despegar, una azafata se me acercó con una manta y me dijo que si deseo continuar, necesito cubrirme. Me negué porque a mi hija no le gusta que la cubran, y eso la molestaría casi tanto como no darle el pecho en absoluto", continuó la afectada.

QUEJA FORMAL

Angel presentó una queja formal ante KLM y la respuesta fue que "la reacción de esta azafata está en línea con la política de la compañía", lo que llevó a la madre a hacer pública la denuncia y la respuesta de la compañía holandesa.

La madre lamentó que la aerolínea "prefiere mantener valores anticuados que avergüenzan los cuerpos de las mujeres" e instó a otras madres a no volar con KLM si pretenden dar el pecho a su bebé durante el viaje.

Un portavoz de la compañía subrayó que la aerolínea internacional transporta "a pasajeros con una variedad de orígenes" y aseguró que "se quejan ante el personal" de cabina si ven a una madre dar el pecho.

"Para mantener la paz a bordo, en tales casos, trataremos de encontrar una solución que sea aceptable para todos y que muestre respeto por la comodidad y el espacio personal de todos. Esto puede incluir pedir a una madre cubrir su pecho", agregó.

CRÍTICAS

Desde este miércoles, la compañía está recibiendo una lluvia de críticas en las diferentes redes sociales, en su mayoría exigiendo trasladar a otro asiento al pasajero que se queje, y no a la madre que está amamantando al bebé, y lamentando que la compañía "no apoye" la lactancia materna.

Decenas de mujeres de diferentes países están compartiendo en la cuenta oficial de Twitter de KLM fotografías suyas dando el pecho a su bebé como gesto de protesta, algunas cubriéndose la cara con un pañuelo ironizando "estar cubiertas" como pide la aerolínea.