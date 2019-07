León se acerca al origen del Universo

ana gaitero | león

Llevar la física de partículas al aula y acercar esta especialidad de alto nivel al alumnado es el objetivo de las estancias nacionales e internacionales que organiza el Cern en Ginebra. En este lugar que alberga el acelerador de partículas más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, se investiga cómo se produjo el Big Bang, o lo que es lo mismo, el origen del Universo.

La profesora leonesa Guadalupe Santos viajó a la ciudad suiza con una expedición compuesta por 49 docentes de toda España. La misión, patrocinada por la Real Sociedad Española Física y la Fundación Ramón Areces, es conocer «la investigación física de vanguardia que se está realizando actualmente en el mundo y llevar la ciencia moderna a las aulas para contribuir a extender la cultura científica y fomentar los estudios en los campos asociados», explica Santos.

Esta profesora, jefa del Departamento de Física del IES García Bellido y embajadora de Scientix, fue una de las cinco que obtuvo las becas a cargo de la Real Sociedad Española de Física. «Fue un sueño cumplido», comenta con emoción. Vivir durante diez días en el mismísimo corazón del centro que investiga el origen del universo y tener contacto con científicos como Jonh Ellis, uno de los físicos que contribuyó al descubrimiento del bosón de Higgs, partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. El alumnado del García Bellido podrá conocer de cerca a este físico teórico británico que trabaja en Ginebra no sólo por el testimonio de su profesora, pues grabó un vídeo expresamente dedicado a los estudiantes leoneses que el próximo curso tengan la asignatura de Física. «El mundo de la Física es fascinante, pero no hay mucha gente» que se decida a estudiar esta especialidad, apunta Guadalupe Santos. En este sentido, recuerda que muchos de los trabajos que se realizan en este centro de investigación sirven después para tecnología y aplicaciones al mundo de la salud, de la industria y de la energía. «Contribuyen no sólo al conocimiento teórico sino también al avance de la sociedad», recalca.

Santos también tuvo oportunidad de conocer en su medio de trabajo a la científica Sau Lan Wu, que también formó parte del equipo que detectó el bosón de Higgs y es considerada una de las 50 mujeres que han cambiado el mundo.

«Las visitas a las instalaciones fueron apasionantes», comenta la profesora Santos. Se movieron entre el LHC, el acelerador de partículas construido a 100 metros bajo tierra, el CMS, el acelerador Elena y la Fábrica de antimateria, así como el centro de control del Cern.

El AMS, donde se construyó el módulo experimental de física de partículas instalado en la Estación Espacial Internacional y cuyos instrumentos ayudan a los científicos a estudiar la formación del Universo y a detectar materia oscura y antimateria, fue otro de los lugares que visitaron durante la estancia. Todos los datos recogidos en este módulo de la ISS son enviados al AMS para su análisis.

«El programa pretende introducir a los profesores en la disciplina de la física de altas energías, fomentar la implantación y el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y despertar el interés por la ciencia y sus aplicaciones entre el alumnado», explica. Asimismo, para el profesorado supone una oportunidad única de entrar en contacto con el mundo de la investigación.

La participación de investigadores y expertos en diferentes campos facilita al profesorado una actualización de «nuestros conocimientos sobre la física de partículas y, además, aprendemos nuevas ideas sobre cómo presentar estos conocimientos a nuestros alumnos», comenta la profesora.

«Otro gran beneficio es el ambiente internacional y de colaboración que se ‘respira’ en el Cern, lo que también amplía nuestra experiencia y confianza», añade. Asimismo, este contacto «nos permite establecer vínculos directos con el Cern y nos motiva para animar a nuestros alumnos a cursar estudios Stem».

La física de partículas y altas energías llegará a las aulas del García Bellido a través de actividades que la profesora Santos ya diseña para el próximo curso. Un experimento con una cámara de niebla casera para observar la huella de las partículas de los rayos cósmicos o una videoconferencia con científicas físicas españolas, para la jornada del 11 de febrero, que conmemora el Día de la Mujer en la Ciencia, son algunos de los talleres que tiene previsto poner en marcha.

Ya el curso pasado realizó diversas actividades de divulgación en el centro educativo como la proyección de la película El enigma Agustina, o la participación en la iniciativa de Teresa Solís, del Instituto Nacional del Carbón, de hacer una tabla periódica de los elementos con nombres de científicas con motivo del 150 aniversario de esta herramienta científica.

El Cern, señala Guadalupe Santos, es un ejemplo de colaboración internacional para el avance de la ciencia. «En este momento se encuentra en una fase crítica. Pronto se abrirá el debate para decidir por dónde tiene que ir su investigación en los próximos veinte años».