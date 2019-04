León lleva risas al refugio

carmen Tapia | león

Ni una broma con los niños y niñas de los campos de refugiados en Etiopía. Payasos sin Fronteras, sin embargo, envía una expedición cargada de carcajadas que se deslizarán por chabolas que cobijan miles de vidas en Adís Abeba, Shire y Melkadida. Entre la ‘troupe’ de payasos y payasas que viajarán al país del 8 al 23 de junio, con el apoyo de Acnur, estará el leonés Nacho Morán, ingeniero astorgano que deja la corbata y el traje que le acompaña en su trayectoria profesional para colocarse una nariz roja y hacer otra labor de ingeniería, la de hacer reír a la infancia.

Pero antes de que el grupo viaje al país africano, otros payasos de la oenegé hacen malabares y equilibrios económicos para recaudar fondos que hagan posible la expedición. Ayer, en el Teatro San Francisco, el madrileño Pepo y Fifi, de Burgos, presentaron una gala en la que no faltaron equilibristas —el argentino Rafa Chimirrurri)—; la magia del salmantino Fernando Saldaña; la danza de Rocío Duarte y la academia Diana Mendoza de León; el clown Mestre Fufo, de Madrid; y las acrobacias leonesas de Cork about it. Los mozos de pista, los también leoneses Zamaclown y Pepa Leclown, consiguieron el aderezo para ilusionar a las familias participantes. Para abrir boca, los músicos de la banda leonesa Lucía y Juanma sound amenizaron la entrada del público antes del espectáculo.

Payasos sin Fronteras tiene a León como un gran aliado. Gracias a los fondos recaudados en la primera gala de León, la oenegé pudo viajar a Ucrania. En esa expedición también estaba el astorgano Nacho Morán.

En junio pisarán los campos de refugiados de Eritrea. El grupo artístico estará formado por Pepo Rueda, Silvia Arriscado, Luigi Muñoz y Nacho Morán. «Realizaremos una gira de espectáculos en favor de la infancia refugiada acogida en Etiopía», explica el payaso leonés.

La mayoría de los menores de los campos de refugiados de Etiopía han nacido en estos asentamientos, pero sus familias se desplazaron hace años procedentes de Eritrea, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Etiopía es el segundo país africano en número de refugiados después de Uganda, con más de 900.000 personas desplazadas, la mayoría de países vecinos en conflicto.

Una vez más será el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (Acnur) el que facilitará el traslado de los payasos. Ya lo hicieron en Ucrania el año pasado, país en el que los coches blindados trasladaron a los miembros de la compañía de voluntarios que pasearon sus narices rojas por las zonas de conflicto. Acnur se encarga de seleccionar los lugares a los que se desplazan los payasos como de la logística del traslado de las expediciones.

Los narices rojas ponen pie en terrenos en conflicto para que los más pequeños disfruten de une espectáculo que, en muchas ocasiones, es la primera vez que presencian en su corta vida de escaseces.

La última noticia sobre Etiopía llegó ayer a las redacciones de los periódicos. Negasso Gidada, primer presidente de lo que se conoce como República Democrática Federal de Etiopía, murió ayer a los 75 años en un hospital de Alemania. Negasso dirigió el país de 1995 a 2001.

¿Por qué Etiopía?

¿Pero qué más se sabe de Etiopía?. Pues que, entre otras cosas, las últimas medidas gubernamentales para la población inmigrantes son calificadas de «ejemplares» por algunos medios de comunicación. La última, recogida por La Vanguardia el 12 de enero, informa de una ley aprobada por el Parlamento de Etiopía que concede a casi un millón de refugiados el derecho a trabajar y a vivir fuera de los campos de acogida, con lo que se reducirá su dependencia de la ayuda exterior. El portavoz de Acnur en África Oriental, Dana Hughes, aseguró que este tipo de legislación «no solo es que lo hay que hacer, sino que además es lo más inteligente».

Los que no pudieron asistir ayer la espectáculo en el Teatro San Francisco pueden colaborar para hacer posible la expedición de Etiopía con la Fila Cero. La cuenta de Payasos sin Fronteras está en Triodos Bank ES31 1491 0001 21 2013636127, indicando como concepto ‘Gala León’.

El objetivo del proyecto de Payasos sin Fronteras es mejorar la calidad emocional de los menores que viven en zonas de conflictos armados, guerras o catástrofes naturales. Desempeñan su labor en coordinación con Acnur. Pero no sólo se trasladan a países en conflicto. Su labor también es muy importante en España, con iniciativas para la infancia más desfavorecida e inmigrante. Entre sus objetivos en España están los centros de educación especial, los centros de menores, población en exclusión social y económica y unidades materno-infantiles de los centros penitenciarios.

Las intervenciones de Payasos Sin Fronteras en zonas de conflicto son siempre gratuitas para el público o los participantes. El dinero recaudado en las galas como las que organizan en León y otras provincias españolas es lo que sustenta los espectáculos a los que asisten los menores.