León tiende una mano a Venezuela

ana gaitero | león

«Me formé gratis como médica e internista en Mérida, Venezuela, y quiero aportar mi grano de arena». Esta es la respuesta de la doctora Mirna Andrade, una vezolano-española afincada en León que promueve una campaña de recogida de medicamentos para el hospital Los Andes-Mérida de Venezuela.

La emergencia sanitaria en Venezuela no sólo ha saltado a los medios a través de imágenes y testimonios de la población, sino que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya ha emitido una alerta epidemiológica por el aumento de las enfermedades infecto-contagiosas.

Así lo expusieron ayer en Botines, en un acto organizado en el marco de actividades de la Fundación Obra Social Castilla y León, la doctora Andrade, la periodista Anaida Colmenares y el economista William Diaz.

El deterioro de la salud por la falta de suministros a los hospitales, escasez de alimentos y electricidad, entre otras cosas, habría elevado las cifras de mortalidad infantil en el país un 40% entre 2008 y 2016, señalaron citando datos de la revista científica británica The Lancet Global Health.

Estas cifras sitúan al país en niveles «de principios de la década de los 90», señaló Andrade. «No hay datos del Gobierno, pero tenemos los que nos facilitan los estudiantes y sobre todo lo que nos llega de hospitales como el de Los Andes-Mérida», explicó.

Con imágenes escalofriantes, que incluyeron el vídeo en el que la guardia nacional entra balaceando a los enfermos de un hospital, se expuso la gravedad de la situación sanitaria en Venezuela ante el auditorio, con una presencia destacada de personas que han llegado a León en busca de asilo político en los últimos años y meses.

«Hay un problema humanitario que hay que resolver. No puedo salvar a todo el país, pero puedo aportar algo a algunas personas», señaló la doctora Andrade. Personalmente, ha elegido el hospital Los Andes-Mérida de Venezuela como destinatario de su granito de arena. Salió hace doce años de Venezuela por motivos personales. Actualmente ejerce su profesión como médica internista en el hospital HM La Regla de León. De su experiencia en el acompañamiento a personas cercanas a la muerte nació su libro Siempre hay un ángel cerca de ti y de este título una asociación con el mismo nombre que quiere ayudar a su país.

Ayer presentó en León la campaña para recoger medicamentos con destino a este hospital. «Trabajé allí durante 20 años y lo menos que puedo hacer es intentar ayudar en algo que está a mi alcance. No puedo salvar el mundo, pero algo puedo hacer», señaló. Piden medicamentos no caducados que la población ya no use y con el dinero que recaude de su libro, anteriormente destinado a un orfanato, se comprarán otros que se vean necesarios.

El hospital público ha recibido apenas «el 0,05% del presupuesto que le corresponde», señaló, por lo que la situación es «lamentable» y el «deterioro de los indicadores de salud» va en aumento tanto en esa ciudad como en Venezuela. «Era un hospital tipo cuatro y se han rebajado un 50% las cirugías porque los médicos no tienen cómo trabajar. Algunos dejan el empleo porque no tienen para la gasolina para llegar y lo que ganan equivale al precio de un kilo de queso», señaló.

La falta de suministros e insumos afecta a los equipamientos y también al bienestar de los pacientes, que reciben comidas escasas y sin los nutrientes recomendados. Las personas mayores figuran entre las más vulnerables, así como las embarazadas —se ha disparado la morbimortalidad un 21%— y de la población infantil, cuya tasa de mortalidad alcanza el 27%.

La falta de electricidad afecta también al deterioro de la salud, sobre todo porque anula la posibilidad de tener medicamentos que precisen de la cadena del frío y en particular de hemoderivados, plaquetas, etcétera.

En la charla también participó la periodista venezolana Anaida Colmenares quien señaló que detrás del aumento de la tasa de mortalidad infantil se encuentra el impacto de enfermedades infecto contagiosas como sarampión, malaria, difteria. dengue y también la malnutrición. El resultado «podría ser un retroceso de 20 años en los progresos logrados en salud pública».

La periodista acusó al Gobierno de no difundir los datos oficiales que apuntan a que también han aumentado las tasas de mortalidad en Venezuela de enfermedades cardiovasculares o el cáncer. «Ya no es solo un problema de disponibilidad de recursos económicos, sino también de logística, pues cualquier suministro que se requiera con urgencia no se encuentra, aún cuando pueda pagarse», afirmó. La doctora Mirna Andrade subrayó que «no me meto en la parte política. Es una ruleta que no vale la pena y con la que no vamos a solucionar nada». Su objetivo es llevar la medicación de forma segura a Mérida, Venezuela, porque los circuitos humanitarios que existen apenas llegan a las grandes ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia. «La generosidad es dar lo que tienes, no lo que te sobra», recordó.