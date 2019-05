La leonesa Jesusa Álvarez destapa el velo de Arabia Saudí

ana gaitero | león

Cuenta Jesusa Álvarez que en la cornisa de Yeda a las seis de la tarde retiran una parte del paseo para que la gente pueda pasear en bicicleta y en patinete. «Son muchas las mujeres a las que se puede ver circulando haciendo el signo de la victoria con los dedos», señala. La estampa es un reflejo de los cambios que se están produciendo en Arabia Saudí y que lideran muchas mujeres.

Las vidas y anhelos de nueve protagonistas de los cambios actuales en Arabia Saudí desfilan por el libro Pioneras en Arabia Saudí de la leonesa Jesusa Álvarez Ayala, que dando voz a estas líderes quiere destapar el velo sobre un país que «desde aquí contemplamos como feudalismo pero que está afrontando importantes cambios», comenta.

Jesusa Álvarez empezó hace diez años a escribir las biografías de mujeres que habían contribuido al progreso de la humanidad pero relegadas al olvido. Biografías de Mujeres es el proyecto la llevó a las saudíes desde la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias, entidad que forma parte de la Asociación Española de Mujeres Universitarias, surgida en 1920 y cuya primera presidenta fue María de Maeztu.

«Empecé a buscar mujeres que habían salvado todos los obstáculos posibles», explica. Así editó las biografías de Rita Levi Montalcini (2010) y Margarita Salas (2011). Mientras hacía este trabajo su hijo le habló de Thoraya Ahmed Obaid, que en aquellos momentos era directora del Fondo de Población de Naciones Unidas desde donde «defendía que los derechos reproductivos de las mujeres se convirtieran en derechos humanos», explica Álvarez.

En 2014, hizo la biografía de esta líder internacional, la primera mujer saudí en dirigir un organismo de la ONU, y a través de ella conoció que en Arabia Saudí «hay muchas mujeres con una formación académica espléndida», aunque ciertamente «siguen bajo la tutela masculina».

La universidad King Saud de Arabia Saudí se interesó por el trabajo de Jesusa Álvarez Ayala y patrocinó la elaboración de nueve biografías de mujeres en 2017. Con el horizonte de los cambios del rey Salman y el príncipe heredero que han permitido, por ejemplo, que las mujeres puedan sacar el carné y conducir coches y que se reabrieran los cines, animaron el proyecto.

«Con la revolución iraní de 1979 se produjo una potente involución que ahora está en cuestión», explica Álvarez Ayala. Las grietas en el sistema ‘feudal’ se abren por varios frentes. «Se trata de un país en el que el 70% de la población es joven, tiene menos de 30 años y las mujeres quieren acceder al mercado de trabajo porque están formadas», añade.

El programa de becas en «las mejores universidades del mundo» ha dado sus frutos y «ya no hay marcha atrás», apunta la leonesa. Al ver este panorama, Jesusa Álvarez planteó a la universidad ir más allá de las semblanzas y poder hablar con las mujeres biografiadas sobre «cómo ven los cambios y qué implicación tienen».

Su voz se ha convertido en la segunda parte del libro Pioneras de Arabia Saudí que esta semana presentó en León en la Fundación Sierra Pambley, con la participación de David Álvarez, secretario de la entidad. Y los testimonios reflejan «que las mujeres están peleando para que la tutela masculina termine», precisa.

«A mí me recuerda a la España de 1976, cuando la Plataforma de Mujeres de Madrid solicitaba derechos que suponían acabar también con esa tutela masculina y no conseguimos tener cuenta bancaria propia y otras cosas hasta 1981», apunta recordando a María Telo.

Y es que, como dice una de las entrevistadas, la empresaria Lubna Olayan, la «educación es el propulsor más importante para mejorar la sociedad, en Arabia Saudí, pero también en otras partes del mundo, porque la educación habilita, entre otras cosas para acceder a un trabajo».

Las mujeres de Arabia Saudí también están consiguiendo romper barreras que nadie se imagina. Así, la periodista Somayya Jabarti se ha convertido en directora de Saudí Gazette. «Se abrió una brecha en el techo de cristal y espero que esa grieta se convierta en una puerta, pero el éxito no estará completo hasta que muchas más mujeres saudíes ocupen puestos relevantes en las organizaciones de noticias», señala en el libro.

El 2030 es el horizonte y las mujeres como Samar Fatany afirmar sin dudarlo que «es un proceso imparable». En Arabia Saudí, al igual que en Occidente, aunque con diferencias abismales, «están reclamando cosas como a igual trabajo igual salario. Nosotras estamos mil veces mejor, pero ellas están peleando, son mujeres reformistas que piensan que lo importante es que los cambios que se van consiguiendo no den marcha atrás».

Cambios tan emblemáticos para estas mujeres como montar en bicicleta. Una de las entrevistadas es la directora de La bicicleta verde (El sueño de Wadjda), que narra la historia de una niña saudí que quiere tener una bici igual que lo chicos de su edad. Esta película de Haifaa Al-Mansour ha sido premiada en numerosos festivales internacionales y es un referente de cine y los derechos humanos.

A través de las voces de estas mujeres la autora quiere «quitar el velo de que las mujeres saudíes no son valiosas», sino todo lo contrario. «Tienen formación académica y profesional, ejercen el liderazgo y pelean de una manera muy realista», sostiene Álvarez Ayala. «Muchas me han dicho: ‘En Occidente no nos veís como somos’».

La hijab, o túnica que cubre a las mujeres desde la cabeza a los pies con solo una rendija para los ojos, marca la imagen que Occidente tiene de estas mujeres. «Van por la calle vestidas con la hijab. Ellas dicen como irónicamente que es el protocolo del Gobierno. Pero ya han salido destacadas mujeres en prensa internacional sin la hijab», explica.

Al gobierno saudí también le interesa que se vea la imagen del cambio, admite. Y las mujeres tienen un poco la conciencia de que «ahora el Gobierno está con nosotras». Jesusa Álvarez se ha contagiado del optimismo que transmiten las líderes y pioneras que ha entrevistado y afirma que «las mujeres llegarán a quitarse el velo porque están peleando por el cambio de mentalidad». «Espero que sea un optimismo fundado porque saben que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Son reformistas, no revolucionarias», precisa.

Jesusa Álvarez Ayala nació en Villafañe y estudió Filosofía. Durante 35 años se ha dedicado a la enseñanza, primero en el IES Legio VII de León y la mayor parte de su vida en el Beatriz Galindo de Madrid, donde ejerció como catedrática de su especialidad.