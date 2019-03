Leoneses 4.0 para chequear el aire

carmen Tapia | león

Veinte leoneses se pasean por León con un kit medioambiental en el hombro, una miniestación meteorológica fabricada en 3 D que registra la cantidad de polvo que hay en el ambiente, la temperatura, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, el ruido o la humedad durante las 24 horas del día. La escultura que se adapta al cuerpo de los leoneses colaboradores es un prototipo diseñado por los artistas María Castellanos (Gijón, 1985) y Alberto Valverde (Madrid, 1967), autores del proyecto de ciencia ciudadana ‘Open Environmental Kit’ que entra en el Musac a través del proyecto Vitrinas. El objetivo es geolocalizar las condiciones medioambientales en todas las calles de León así como la calidad del aire y el ruido, ponerlas en común en la web www.environmentalkit.org y promover un uso crítico y abierto de la tecnología. En el proyecto colabora el Fab Lab de León.

Los participantes, leoneses 4.0 que fusionan en su cuerpo la tecnología para amplificar los sentidos, llevan el dispositivo durante las 24 horas del día. «Disponemos de cinco esculturas y las personas que colaboran la llevan con ellas durante una semana». María Castellanos explica que el proyecto es continuación de una primera experiencia en 2015 en Gijón denonimada Environment Dress, un vestido medioambiental. «El vestido era una escultura, poco ponible, y quisimos llevarlo más allá con algo más ponible que permitiera hacer vida normal».

Los colaboradores no solo se limitan a portar la escultura sino que registran en una en un CD sus estados de ánimo durante el día. «Nosotros colaboramos a ciegas. Llevamos el dispositivo y entramos en la web para describir nuestro estado de ánimo, sensaciones cotidianas... luego ellos los interpretan y estudian si tiene alguna relación con los datos que en ese momento aporta el kit que llevamos en el hombro». Pablo Núñez, del Fab Lab de León, es uno de los veinte leoneses que colaboran con el proyecto. «Es curioso. Cuando lo llevo no le doy importancia, pero llama la atención y todo el mundo me pregunta. Es interesante ver las reacciones que tiene la gente. Los artistas querían que fuera visible aunque no siempre lo tengo que lleva encima, pero siempre a tu lado. Por la noche parece una discoteca por las luces, pero no hace ruido. Es divertido».

Además de adosados a sus cuerpos, los prototipos pueden ir anclados a una mochila o en el manillar de la bicicleta, o como complemento al vestuario en cualquier posición. «El hombro resulta cómodo».

Los autores del proyecto presentarán los resultados de la investigación el próximo 13 de abril. Los visitantes del espacio Proyecto Vitrinas podrán ver la presentación de la investigación y una muestra de los elementos que componen esta propuesta, desde el diseño replicable en 3D —se puede pedir la colaboración del Fab Lab de León—a la consulta de los datos que se incorporan a la documentación, con el estado de ánimo y los comentarios de los participantes.

María Castellanos y Alberto Valverde trabajan juntos desde el año 2009. «Estamos interesados en la relación de los humanos y las máquinas y cómo amplificar las capacidades sensoriales porque los humanos estamos limitados».

Aunque cualquier persona puede conocer estos parámetros accediendo a internet, lo que brinda esta investigación es el acceso a los mismos desde sus entornos más inmediatos. La información ambiental disponible depende de dónde se encuentren situadas las estaciones de control de un territorio. En el caso de León, la ciudad dispone de dos estaciones de control de calidad del aire que están ubicadas en la Avenida San Ignacio de Loyola y en el Coto Escolar. ‘Open Environmental kit’ permite el acceso a dicha información como a nuevos parámetros en cualquier punto de la ciudad.

Toda la información para replicar kits está disponible en la web www.environmentalkit.org a partir del 13 de abril, fecha en la que se presentarán los resultados de la investigación.

Los autores

María Castellanos es artista y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Alberto Valverde es artista y tecnólogo, con experiencia en el diseño de sistemas multimedia y robótica. La obra en común ha obtenido diferentes premios como el reciente Vértigo Starts 2017, una iniciativa europea de EU-Horizon 2020—liderada por el Centre Pompidou e Ircam de París y la Fraunhofer-Gesellschaft de Alemania. En el año 2016 obtuvieron una residencia de investigación en el Softlab de Sliperiet, en la Universidad de Umea (Suecia) y obtuvieron la beca Antón de Investigación Escultórica del Museo Antón de Candás en Asturias.

En el proyecto de León colaboran Fab Lab, la Universidad de León a través del área de actividades culturales. Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.