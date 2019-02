El maldito mal que no solo acaba con la salud

carmen Tapia | león

A la lucha sin cuartel contra el cáncer se le abren más frentes. El impacto del primer diagnóstico, al que se enfrentarán este año más de 3.500 leoneses, llegará no solo con la espada de Damocles del miedo a perder la vida, sino que la riada de acontecimientos que se sucederán a partir de ese momento arramblará también con la salud psíquica y económica de las personas afectadas y sus familias. Las bajas son largas y casi siempre quedan secuelas. La Asociación Contra el Cáncer pone el acento en el impacto económico y psicológico de un mal del que mañana se conmemora el Día Mundial. Según la asociación, 1.596 castellanos y leoneses diagnosticados en el año 2018 están en riesgo de exclusión social. El diagnóstico cáncer llegó el año pasado a 83 leoneses desempleados, de los que 36 carecían de prestación económica.

A Beatriz Vanesa Bodas le diagnosticaron un cáncer de mama con 36 años. En ese momento estaba en paro. Profesional del Turismo, tras quedarse sin empleo por la crisis económica, ejerció de camarera. «Me quedé sin trabajo y cuando se acabó la prestación por desempleo me quedé sin ingresos. Tenía que pagar la hipoteca de mi casa y cubrir mis gastos. Pedí ayudas pero no llegaron. Solicité al banco una carencia de dos años pero me la denegaron y me ofrecieron una dación en pago. Mi pareja me dejó. Nunca me acompañó a ninguna revisión. Le vino grande. La Seguridad Social me deniega una incapacidad laboral que gané en los tribunales, pero que han recurrido. No tengo ingresos y si no es por mi madre estaría en la calle. Me he sentido abandonada por todas las administraciones». Beatriz es luchadora, optimista, llena de energía. Mañana, Día Mundial contra el Cáncer, volverá al quirófano para someterse a una reconstrucción de mama. «El cáncer me ha enseñado cosas positivas como a valorar el cielo sobre mi cabeza. Antes la vida me arrastraba. Soy joven y tengo la oportunidad de cambiar mis objetivos. Cuando acabe con el proceso tendré tres años vacíos para el curriculo laboral. Me he quedado sin fuerza un brazo y no puedo desempeñar los trabajos de antes. Me costará encontrar empleo».

Manuel Iglesias Lorenzo tenía 61 años cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata en un control rutinario. Ahora tiene 63. «Yo no trabajaba. Me despidieron en un ERE y me indemnizaron. Tenía dinero y no tengo problemas económicos. Creo que soy afortunado porque hago mi vida normal. He pasado algún susto durante las revisiones. He cambiado la forma de ver las cosas. Decidí tomarme el cáncer de manera tranquila. Sé que me voy a curar. Ahora disfruto más de las cosas pequeñas y empiezo a distinguir la gente que me interesa y la que no. No he necesitado psicólogo y pongo mi asertividad al servicio de otras personas con la enfermedad».