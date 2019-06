Mareante rescate en helicóptero en EEUU

El rescate en helicóptero de una excursionista de 74 años que había resultado herida durante una caminata en el pico Piestewa, en las montañas Phoenix, no salió como estaba previsto y acabó convertido en un mareante incidente.

WILD HELICOPTER RESCUE: Firefighters say a 74-year-old woman had to be flown off of Piestewa Peak this morning after she suffered an injury while hiking.



