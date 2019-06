Más de 375 kilómetros con la glucosa a raya

carmen Tapia | león

«La diabetes no es el límite, el límite lo pones tu». El navarro Antonio Moretin, de 53 años, es una de las cuarenta personas con diabetes mellitus que participan en el ‘Reto Bierzo Babia 2019’, un recorrido de 375 kilómetros de distancia y 5.000 metros de desnivel que pone a prueba los conocimientos y la capacidad de control de su enfermedad de los participantes. «Las personas con diabetes mellitus pueden realiza cualquier reto que se propongan contando con la preparación adecuada. Con diabetes también se puede». Esa es la certeza con la que trabaja el leonés Elías Delgado, jefe de sección de Diabetes del Hospital Universitario Central de Asturias y profesor titular de la Universidad de Oviedo, que este año ha trasladado a la montañas del Bierzo y Babia un reto impulsado por la Fundación Holandesa Bas van de Goor. La fundación es especialista en organizar retos en bicicleta de montaña para las personas con diabetes. La ruta les llevará a realizan avituallamiento mañana en la Casa del Parque de Babia y Luna en Riolago —localidad natal de Elías Delgado— con la colaboración del alcalde de San Emiliano, Basilio Barriada. Esta es la cuarta organizada por la fundación tras las vueltas al Montblanc, los Pirineos y Sierra Nevada. En esta ocasión son tres rutas por el Bierzo y otras tres por tierras babianas. «Cada ruta tiene tres niveles de dificultad para que puedan participar el mayor número de personas y la condición física no sea un impedimento», segura Elías Delgado.

El equipo recorrió ayer 54 kilómetros y un desnivel de 1.200 de desnivel. «Una etapa durilla, pero muy chula». Así la vivió la madriñela Yolanda Hellín, de 29 años. «Estoy en el grupo DT1 teen, al que pertenecen deportistas de todo el mundo. Yo practico ciclismo». Yolanda utiliza la tecnología para medir sus niveles de glucosa durante el ejercicio físico. «La variación de la glucemia depende de cuánto y cuánto comes. Llevo un sensor que lee mis niveles a través del móvil y lo veo en el garmin en la bicibleta». La tecnología se alía con los pacientes, pero no toda es igual de eficaz en el ejercicio físico intenso, así lo demuestran los datos de un estudio realizado por el equipo médico que acompaña a los participantes durante la travesía. «El ejercicio físico influye en algunos equipos, que resultan no ser tan fiables», explica Elías Delgado, que adelanta así los resultados de un estudio que se presentará en el próximo congreso sobre diabetes.

Los participantes no están solos en este reto. Se enfrentan a las rutas supervisado por Alberto Diez, jefe de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Bierzo, Elías Delgado, Henk Bilo, endocrinólogo holandés, Luis García-Paino, jefe de Traumatología del Hospital del Bierzo, y Carlos Corona, traumatólogo de Oviedo. El apoyo mecánico es de bicicletas MMR.

«Paramos cada hora y nos hacen un control», asegura Yolanda Hellín. «En estos días aprendemos mucho sobre nuestra enfermedad. Yo nunca había comido en ruta. Me pongo insulina cada vez que como y compartir este trayecto con otras personas que tienen lo mismo que yo hace que te sientas mejor. Por las noches organizamos charlas, cuando comemos ponemos nuestros glucómetros sobre la mesa y todo se hace de manera natural. Fuera de estas actividades estás más sola».

«En cuatro días aprendes mucho sobre la enfermedad y la convivencia con otras personas de otros países», explica Antonio Morentin. Morentin es diabético desde hace 19 años. «Estaba de vacaciones y de pronto empecé a tener mucha sed, iba al baño muy a menudo y adelgacé varios kilos. Cuando el médico me midió la glucosa tenía 400. Al principio coloqué mi salud en el primer puesto de la lista y relegué el resto. Ahora he aprendido que puedo hacer vida normal». También utiliza la tecnología para comprobar sus niveles de glucosa. «En otros retos hemos probado dispositivos tecnológicos diferentes para comprobar qué aparato es el que más se adapta a las necesidades del ejercicio».