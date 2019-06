Más de 500 personas reivindican más visibilidad y concienciación

carmen Tapia | león

Parece que sí pero no. Todavía falta sensibilidad real. Más de quinientas personas con discapacidad vivieron ayer una jornada de ocio al aire libre en la que la reivindicación sigue presente pese a los adelantos. «Hay bares que no nos ponen la tapa». Lo denuncian dos usuarias del centro Sagrado Corazón, Noelia Quintana e Irene Yañez. «Hay discapacidades que están mejor vistas que otras», se quejan. El presidente de Asprona también tiene esa misma experiencia con los usuarios de la asociación. «A veces vamos a bares y nos dicen que las mesas están reservadas y es porque no quieren que se sienten», se queja Pedro Barrio.

La octava jornada de convivencia de las treinta asociaciones que integran el Consejo Municipal de la Discapacidad contó ayer con distintas actividades como bailes, juegos deportivos y una comida de fraternidad. Representan a las 10.000 personas con discapacidad que viven en León.

«Nosotros luchamos por la eliminación del estigma», asegura Noemí González, coordinadora del área ocupacional de Alfaem.

«Hay discapacidades que no se ven . Queda mucho por hacer porque no está superado», afirma Patricia García, vicepresidenta de Cocemfe León.