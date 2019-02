Más luz y otra cultura sexual

ana gaitero / carmen tapia | león

El Ayuntamiento de León se ha comprometido a reforzar las «medidas necesarias» de vigilancia policial e iluminación para actuar sobre los 38 espacios del miedo recogidos en el mapa diseñado por Diario de León con la colaboración ciudadana.

El alcalde, Antonio Silván, ha señalado a través de una portavoz que muchos problemas de iluminación que padece la ciudad no se han abordado debido a la paralización que sufrió el concurso de este servicio. El proyecto de luminarias de la ciudad tiene en cuenta, precisamente, «a aquellas zonas con deficiente iluminación o incluso de ausencia de la misma».

El alcalde de León respondió así a una de las principales causas del miedo en la ciudad. La falta o deficiente iluminación se denunció en el 68% de estos lugares. La Lastra, el entorno del edificio de la Junta, los parques de Eras, determinadas zonas de Armunia, Cantamilanos, la calle La Serna y otras en las que hay farolas y no funcionan preocupan a la ciudadanía. También La Rúa y otros puntos del casco histórico. «La iniciativa de señalar los espacios del miedo nos parece bien. Es necesaria no sólo por las agresiones que sufren las mujeres sino por cualquier otro delito, como puede ser un robo», apostilla Sagrario Astoviza, de Adavas.

El caso de las Cercas, una de las calles en las que la ciudadanía percibe más inseguridad, es emblemático. «Hay un punto ciego en el que no ves venir a la gente de un lado ni de otro», explica. Sucede en otras vías céntricas como Pablo Flórez, apunta, donde hace unos años fue violada una joven a plena luz del día.

Otros casos atendidos en la asociación se registraron en Mariano Andrés y en Juan Madrazo. En la época del violador del chándal, a principios de los 90, este individuo intimidaba a las mujeres y las metía en los portales para perpetrar el delito.

Las reacciones al mapa del miedo corroboran la angustia que sufren las mujeres incluso en calles céntricas como Ordoño II cuando una «pandilla de jóvenes desbocados te siguen e increpan por ser mujer e ir sola».

«Nunca pasa nada hasta que pasa. No es la primera ni la segunda mujer que asesinan en León y en algún caso se cerró la investigación hace ya muchos años y no se localizó al asesino o asesinos», contesta otra mujer a un lector que considera que la iniciativa puede fomentar «la paranoia» del miedo. «No tendrás hijas, por eso no tienes miedo», responde otra mujer al comentario de un hombre que tilda el proyecto de «payasada» y le aconseja «tomar unas clases de defensa personal y ya te tranquilizas».

También hay reacciones de hombres empáticos, conscientes y preocupados por el miedo que sienten las mujeres ante determinadas situaciones que deberían ser normales. «Es muy triste ver los ojos amedrentados de las mujeres al entrar contigo en un ascensor, al cruzarte con ellas en un garaje o en una zona solitaria», apunta un lector.

Hermógenes Domingo, del colectivo Prometeo Hombres por la Igualdad, apunta que «hay lugares en la ciudad que dan miedo, entre otras cosas porque el urbanismo no está diseñado con perspectiva de género».

Pero no es sólo cuestión de luces, apostilla. «Yo voy solo por la calle y viene alguien de frente y no me preocupo. Pero pienso que si fuera una mujer no me mostraría así de tranquilo», explica. Tener las «gafas de género» como hombre feminista hace reflexionar sobre el por qué de este miedo que muchos hombres no se explican o banalizan. «Es una desgracia construida socialmente y día a día y es un hecho que si eres mujer no caminas sola con la misma tranquilidad y libertad, se ve obligada siempre a ‘tomar preocupación’». «Está normalizado que sea así y no es normal», añade. «Poner luces es una posibilidad pero hay que ir a la raíz del problema, hay que poner luces de otro tipo: Hay que ir a la raíz del problema y llevará tiempo».

De opinión similar es Herminia Suárez Mata. «Está muy bien que se mejoren las condiciones de la ciudad. Todo lo que contribuya a que las mujeres vayan más tranquilas, ya no digo seguras, por las calles es positivo. Pero hay que incidir en las causas y cambiar el modelo sexual», comenta desde la asociación feminista leonesa Flora Tristán.

Los modelos de educación sexual «son nefastos», valora. «Los hombres se erotizan con la violencia y las mujeres con la sumisión», explica. La pornografía es uno de los elementos de formación de esa educación sexual.

Las federaciones y asociaciones vecinales de León valoran la iniciativa de diseñar los espacios del miedo en la ciudad y destacan que son más de los que aparecieron en el mapa confeccionado con la colaboración ciudadana. Algunos dudan que lugares tan céntricos como Ordoño II y La Rúa den sensación de miedo.

Los representantes vecinales han valorado positivamente la iniciativa de Diario de León y exigen al Ayuntamiento que suprima el alumbrado de ahorro a partir de las 12 de la noche y se recupere la figura del policía de barrio.

La abogada especialista en urbanismo con perspectiva de género, la leonesa Irene de Lamo Velado, cree que este mapa debería ampliarse con la participación de la administración local contando con expertas arquitectas e historiadoras con visión de género. así como asociaciones de vecinos y de mujeres.

El Ayuntamiento de León apunta en este sentido que el V Plan de Igualdad municipal, vigente hasta el 2022 recoge la «mejora del sentimiento de seguridad y de la seguridad misma, manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles para toda la población, iluminados, abiertos y visibles». Asimismo, enumera las acciones en prevención entre escolares y las acciones de empoderamiento de las mujeres en general y de migrantes y con discapacidad en particular.

Hay lectores que advierten que las mujeres no son las únicas víctimas de los espacios del miedo. «Si vas solo y aparecen cuatro individuos con ganas de amedrentar, robar o están cargados de alcohol, te la juegas». León es una de las ciudades más seguras de España, aclara en este sentido el alcalde de León.