Más picaduras de garrapatas: 544 leoneses en año y medio

No solo hay que tener cuidado en el campo y los jardines. También hay que tomar precauciones de que las garrapatas no entren en las casas por medio de los animales. Desparasite a los animales de compañía y siegue la maleza próxima a las zonas de paso y lugares habitables. Evite sentarse en el suelo en sitios con vegetación. Las garrapatas son parásitos de color marrón oscuro. Son tan pequeñas como la cabeza de un alfiler, pero puede crecer hasta el tamaño de una pipa de girasol, según el momento de su ciclo biológico. Las picaduras son una fuente frecuente de consultas al médico, aunque solo en un pequeño porcentaje se producen infecciones. Si ha estado en el campo en contacto con los animales, cuando regrese a casa revísese la piel, el cabello y la ropa con mucho cuidado. Los lugares más comunes para la picadura incluyen la parta de atrás de las rodillas, el ára de la ingle, las axilas, las orejas, el cuero cabelludo y la parte de atrás del cuello. Las garrapatas viven en zonas cubiertas de hierba. Aparecen con más frecuencia cuando suben las temperaturas y hay humedad. Para completar su ciclo biológico chupa sangre de animales o personas y pueden contagiar enfermedades. carmen Tapia | león

Calor y humedad. La temperatura y las lluvias de los últimos días son un paraíso que hace proliferar la población de garrapatas en campos, jardines y césped en cualquier punto de la ciudad y de los pueblos. En el último año y medio, 544 leoneses han sufrido la picadura de este parásito (339 en 2018 y 145 en lo que va de año), según los datos de la Consejería de Sanidad. Aunque las garrapatas pueden transmitir enfermedades graves por la presencia de patógenos como Rickettsia, Borrelia, Ehrlichia, phagocytophilia y VFCC-Virus de Crimea Congo, la mayoría no contagian ninguna infección. El 9% de las enviadas desde León al departamento de patología de la Facultada de Farmacia de Salamanca, servicio al que se envían todas las garrapatas extraídas del cuerpo de las personas en los centros de salud y urgencias hospitalarias, son portadoras de Rickettsia, que provoca un cuadro clínico general en las personas afectadas de fiebre, cefalea, erupciones en la piel, dolor muscular u de articulaciones. Las garrapatas que llegan desde León al servicio de Salamanca representan el 25 % del total de las recibidas de los centros de salud de toda la Comunidad.

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico aseguran que cada vez son más las garrapatas que se extraen en los centros de salud y lo atribuyen no a un incremento de garrapatas sino a un aumento de concienciación de la población. «Antes quizás las personas se las quitaban ellos mismos y ahora, después de las alarmas de otros años con la muerte de personas por picaduras de garrapatas la gente acude a los centros de salud para ser atendidos».

En los centros de salud se recogen las garrapatas extraídas al pacientes, que son enviadas, según el protocolo, a la sección de protección de la Salud del servicio territorial de Sanidad, desde donde se remiten al departamento de parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. En este servicio se procede a la identificación de la especie de garrapata sí como de la posible presencia de patógenos asociados a esa especie. Los resultados —el 9% de las enviadas en año y medio desde León tenían el patógeno Rickettsia— son remitidos a los centros de salud para que los médicos administren el tratamiento más adecuado a los pacientes.

Actuación ante una picadura

Las picaduras de garrapata son el motivo más frecuente de consulta al médico, sobre todo en verano. «En general, tras la picadura se produce una lesión local leve autolimitada que no requiere asistencia sanitaria. Con menor frecuencia aparece una lesión cutánea más extensa que puede precisar tratamiento local», se lee en la guía de actuación ante una picadura de garrapata de la Consejería de Sanidad. Solo un pequeño porcentaje de picaduras producen complicaciones en la salud, en la mayoría de los casos como reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas y neurotoxicidad. «NO todas las garrapatas transmiten enfermedades, ni pican a humanos. «Existe una cierta especificidad y cada especie de garrapata transmite un determinado agente patógeno».

En España, las enfermedades infecciosas más frecuentes con la fiebre botonosa o exantemática mediterránea y la enfermedad de Lyme y Debonel/Tibola», destaca la guía. Otras menos frecuentes son la anaplasmosis humana o la babesiosis. «De forma esporádica se han descrito casos de turalemia y fiebre de Crimea-Congo. Este virus causó la muerte en 2017 y 2018 de dos personas en Ávila y mantuvo en cuarentena a casi un centenar. A los pacientes que acuden a los centros de salud con una picadura de garrapata se les explica que el riesgo de desarrollar una enfermedad es mínimo. Si la garrapata se encuentra anclada en la piel se la extraerá cuidadosamente con pinzas de borde romo y se desinfectará con povidona yodada. «Nunca se debe tirar la garrapata porque puede ser una clínica de gran valor y orientar las posibilidades diagnósticas de las personas a la que ha picado».

Las garrapatas adheridas a la piel deben retirarse con pinzas de punta fina, preferentemente por personal sanitario, sujetándolas tan próximas a la piel como sea posible. Cualquier otro sistema que no sea este no es seguro y no garantiza la extracción total del parásito de la piel.

Para evitar la picadura de una garrapata hay que ir al campo con camisa y pantalón de manga larga y así evitar que la garrapata entre en contacto con la piel. Hay que meter el extremo del pantalón dentro del calcetín.

Para evitar las picaduras de las garrapatas es necesario aplicarse repelentes, sobre todo en la ropa. Las ropas de colores claros facilitan localizar a las garrapatas, puesto que son más oscuras y se hacen visibles. Es muy importante quitarlas tan pronto como se detecten para evitar la posibilidad de infección en el caso de que estén infectadas.