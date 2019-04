Más polución dentro del coche que fuera

carmen Tapia | león

Dentro del coche hay más polvo y más polución que en cualquier calle de León. Ese es el resultado más llamativo de proyecto artístico ‘Open Environmental kit’ puesto en marcha en León por María Castellanos y Alberto Valverde en el Musac y en el que colabora el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes de la Universidad de León. Veinte leoneses se han paseado durante veinte días por las calles de León con una minifestación medioambiental fabricada en 3D adosada a su cuerpo para medir el polvo, la temperatura, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, el ruido o la humedad. El objetivo era llegar a todos los puntos de la ciudad y no sólo a los registrados en las dos estaciones de control de calidad del aire que hay en la avenida San Ignacio de Loyola y en el Coto Escolar. «El medio en el que vivimos es muy importante para nuestro bienestar y hay que exigir que haya más sistemas reales de medición de los agentes contaminantes», destaca Alberto Valverde.

Los resultados del proyecto están visibles desde ayer en la web www.environmentalkit.org y en el proyecto Vitrinas del Museo de Arte Contemporáneo de León (Musac) hasta el día 26 de enero.

Los veinte participantes en este proyecto que ha durado 20 días, en el participa el Fab Lab de León, han permitido registrar 1,5 millones de datos, una media de 60.000 y 80.000 por persona, que ahora los artistas analizarán con más detenimiento cruzado los datos.

De momento, los resultados presentados oficialmente ayer, muestran a León como una ciudad sin problemas de contaminación en las calles, aunque dentro de los coches no solo se disparan parámetros de contaminación como el polvo o el monóxido de carbono, sino también de ruido. «De pronto, se registran picos que disparaban las mediciones de polución que están relacionados con el encendido de la calefacción o el ruido de la radio, por ejemplo. Es un dato curioso que nos ha sorprendido», explican los artistas María Castellanos y Alberto Valverde.

Los resultados no pretenden ser representativos sino que buscan concienciar a la población sobre la contaminación ambiental. «No es representativo de las ciudades, pero sí de la vida de las personas», aseguran. En esta línea el proyecto artístico muestra otro dato revelador. Casi todos los leoneses participantes, elegidos con distintos perfiles y edades, no pasa durante el día por el centro histórico. En el desarrollo de su actividad laboral y cotidiana este espacio de la ciudad está fuera de las rutinas diarias. «Tanto si van en coche, como en bicicleta o andando, durante el día no pasan por la zona antigua de León. Sus movimientos se producen rodeando esa zona». Este resultado es un dato más a tener en cuenta que se suma a la información publicada por este periódico el lunes 8 de abril sobre el desierto demográfico del Húmedo, con 2.600 personas censadas, el 2% de la población, con una edad media de 70 años.

Miden la vida

«Los sensores miden no solo la contaminación sino la vida que hacen esas personas», destacan los artistas, que consideran el proyecto un método accesible para cualquier ciudadano que quiera saber la calidad del ambiente en el que transcurre su vida.

Los prototipos de manifestación ambiental diseñados por María Castellanos y Alberto Valverde, están contruidos en 3D y es un diseño replicable por cualquier persona. «Pueden pedir la colaboración del Fab Lab de León, que tiene todo lo necesario para la impresión 3D. Los sensores se compran por internet. Construirse uno cuesta alrededor de 50 euros e integrar esta interfaz en sus vidas. Luego nos envían los datos y nosotros los registramos y los colocamos en tablas para que puedan ser procesados».

«Estos aparatos permiten amplificar las capacidades de las personas y no sólo una estación que mide la calidad del aire».

El objetivo de la propuesta es el uso crítico de la tecnología. «Hacer reflexionar a la gente de lo que la calidad de lo que están midiendo no sólo por cómo les afecta a ellos sino a las personas que le rodean».

El proyecto Vitrinas del Musac recoge los comentarios y las impresiones de los 20 leoneses participantes en el proyecto. «Todos se han vuelto más conscientes del medio en el que viven y son embajadores de sensibilización» porque el prototipo tiene forma de balón con colores llamativos y luces que no se apagan ni de noche. «A uno de nuestros participantes que iba con el kit dentro del coche por la noche, lo paró una noche la policía. Tuvo que dar muchas explicaciones para explicarle lo del proyecto porque no se pueden llevar luces encendidas por la noche dentro del coche». En todos los casos, la curiosidad de los amigos, vecinos y desconocidos que se cruzaban por la calle con estos leoneses 4.0, «ha servido también para llamar la atención y concienciar».

Los artistas restaurarán las veinte bolas, que están deterioradas con el uso. «Algunas están rotas, a otras se les salen los cables...todas acabarán en nuestro estudio de Gijón». Los dos artistas trabajan juntos desde el año 2009 con iniciativas que ponen en relación a las máquinas con las personas para amplificar los sentidos.

Además del ‘Open Environmental Kit’, los artistas imparten clases sobre herramientas de fabricación digital para Creación de interfaces tecnológicas corporales, en las que los participantes se fabrican prendas tecnológicas para mediar las variables del cuerpo humano, como sensores de ruido, rayos ultravioleta y temperatura.