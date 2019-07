Los mayores de León sacan músculo y se mantienen a flote

Lorena Peña | león

Más de sesenta usuarios del Programa de Ocio Estival para mayores del municipio de León, puesto en marcha por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, disfrutan este verano de actividades al aire libre o en las piscinas municipales cubiertas con la finalidad de mejorar su calidad de vida al mismo tiempo que combaten la soledad.

Cada vez son más las personas mayores de 60 años que toman conciencia de la necesidad de llevar una vida saludable y de hacer ejercicio para mantenerse en forma y no permiten la llegada de los achaques de la vejez. Las personas inscritas en estas actividades, que rondan los 70 años, aunque hay participantes de noventa años, conocen bien los beneficios del ejercicio por lo que no dudan en acudir a las clases que los monitores del Ayuntamiento de León tienen preparadas para ellas al aire libre y animan a la participación a los que aún no han probado esta experiencia.

Desde la concejalía se promueve el «ejercicio de las personas mayores para evitar el entorpecimiento de las articulaciones», afirma la concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza. Asegura que «las plazas siempre se cubren» aunque apunta que la «participación de los mayores en estas actividades es menor en verano ya que muchos de los usuarios disfrutan la temporada estival en los pueblos».

Sin embargo, la demanda y aceptación de estos talleres cada vez es mayor. Según la encargada de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales de acompañar a las personas mayores a las actividades acuáticas, Conchita Ajenjo, «el aquagym es una de las actividades más esperadas del verano por nuestros mayores» por su atractivo y la facilidad que ofrece la práctica de ejercicios en el agua gracias a la ingravidez. Los grupos formado por 24 personas de entre los 60 y los 80 años acuden cada martes y cada jueves de los meses de julio y agosto al Centro Deportivo Municipal Salvio Barrioluengo para realizar ejercicio acuático. «Las plazas para participar en estas actividades son limitadas, por lo que tenemos lista de espera y el orden de admitidos va en función de la inscripción», dice Ajenjo.

En plena temporada estival en la que el calor aprieta, no hay nada más relajante que acudir a las piscinas a darse un buen chapuzón y esto, los mayores de León, lo saben bien. Una de las beneficiarias de este programa, Nila Aller, exclama entre risas: «Hoy, en la clase de aquagym, tuvimos un problema ¡éramos muchas!» lo que supone una clara evidencia de que a los mayores les gustan los ejercicios en el agua y los encuentran beneficiosos y divertidos y no se lo quieren perder.

Además, Nila Aller, relata a este periódico que las actividades que propone la concejalía le revitalizan no solo porque es un incentivo para salir de casa sino porque le ayudan a mejorar su salud física y psicológica. «Siempre nos están sacando, ayudándonos y motivándonos para que estemos activas y que nuestra vejez la llevemos lo mejor posible», asegura la usuaria y no duda en animar a todos los mayores a que acudan a ejercitar sus músculos y sus habilidades sociales. La participación en cada taller de esta mujer es muy activa. Ya es toda una veterana en el programa de la Concejalía de Bienestar Social el cual lleva implantado en León alrededor de 15 años, aproximadamente.

«Participo en todo»

La vida de esta mujer de 74 años, al igual que la de otras muchas personas que también acuden a estos talleres, no ha sido fácil. Fue trabajadora del hogar con cuatro hijos que dependían de ella. Compaginaba varios trabajos a la vez para poder mantener a su familia, y sin ninguna ayuda, salió adelante. Sus hijos crecieron, continuaron su camino en otras ciudades de la península y llegó su jubilación ¿iba a estar una mujer tan llena de energía y de fuerza todo el día en casa? De eso nada. Acudió al Ayuntamiento para preguntar si había algún tipo de actividades para gente de su edad y, claro que las había. «Me apunté a todas cuantas había y a día de hoy participo en todo o en casi todo lo que me ofrece el Ayuntamiento de León», afirma Aller. Al principio no sabía de qué trataban muchas de las actividades a las que se apuntaba, pero tenía claro que algo, iba a aprender. Aller recalca su agradecimiento al Ayuntamiento de León porque la posibilidad de participar en estos talleres supuso para ella «un subidón» y asegura que todo es beneficioso «aunque solo sea ir a un taller a hablar o a hacer cremas, supone salir de casa y motivarse, que es lo que hace la Concejalía de Bienestar Social ofrecer a las personas mayores una vejez relajada tranquila y divertida para que después de haber pasado las mil guerras seamos felices». Esta mujer decidida acudió sola a las actividades del Ayuntamiento y, actualmente, reconoce haber generado vínculos de amistad con otras usuarias. Es un gran ejemplo de vitalidad y de superación, como dice: «¡Viva aquagym, viva la jubilación y viva el Ayuntamiento de León!».

La posibilidad de estar en contacto con otras personas de edades próximas y con afinidades en común con las que poder compartir un rato divertido, o, incluso, llegar a establecer una amistad, es un componente importante que incentiva a las personas mayores y les atrae hasta las actividades deportivas acuáticas pensadas y adaptadas para ellos desde la concejalía.

Los profesores de las actividades en el agua acotadas para los usuarios de más de sesenta años cuentan, para este medio, que es innegable la satisfacción con la que salen los usuarios de la piscina tras haber realizado el ejercicio propuesto ese día. A pesar de que el tiempo de cada sesión es de 45 minutos en el que los participantes no abandonan la piscina en ningún momento, les parece poco y siempre quieren más.

En palabras del monitor de la piscina de Salvio Barrioluengo, Carlos Franco, «el aquagym es una actividad que permite mover las articulaciones sin que estas sufran mientras divierte a quien lo practica». Es una apuesta acertada por los mayores ya que «e estabiliza el pulso y la tensión arterial y ayuda a retrasar la pérdida de fuerza y de masa muscular» propia de la vejez.

La Concejalía de Deportes «pone a disposición de los usuarios sus instalaciones deportivas de manera gratuita», según su coordinador, Carlos Orejas.