«Me gusta que nos hablen y nos escuchen, que no somos una pared»

Son días felices para Lady Isabel, un fin de semana de éxito en Madrid en su actividad en torno a la moda, y en lo personal, la plenitud de una chica de 32 años. Isabel García Salguero triunfó en la planta 13 del Hotel Puerta América, y demostró que tiene el carisma de sobra para que todo el mundo quiera una foto con ella. Ella no provocaba ese encuentro aunque aceptaba gustosa compartir imagen con seguidoras y aficionadas a la moda en general. Pero también tiene cosas que contar, que decir, y entonces encontramos a alguien reivindicativa, dispuesta a no parar. Este podría ser el guión de su vida actual, aunque como de lo que se trata es de seguir inventando, aporta sus nuevas ideas y proyectos que persigue con todas sus fuerzas.

Presentó en Madrid toda una colección de diseños suyos, en colaboración con importantes creadores, en un sitio de la importancia del Hotel Puerta América.

—Cuando participa en eventos así, ¿qué es lo que más le gusta que le digan cuando ven su trabajo?

—Que están orgullosos de mí. Me emociona y me gusta mucho que me aplaudan. Me gusta sentir que me apoyan.

—Y cuando trabaja sobre diseño y moda, en su tarea cotidiana, ¿se inspira en cosas que ve, en el trabajo de otros...? O le gusta que la imaginación se imponga y hacer lo que le viene a la cabeza.

—No sé muy bien como me vienen las ideas a la cabeza, simplemente las dejo salir y cuando salen no paran.

—En todos estos años, ¿en qué cree que ha mejorado mucho a la hora de diseñar?

—He visto cómo mis diseños se hacen realidad y cada vez me atrevo a diseñar cosas diferentes, pero no sé si he mejorado.

—Cuando viaja y presenta sus cosas, ¿nota el apoyo de la gente? ¿qué le gusta encontrar y qué le gusta le digan?

—Sí noto el apoyo de la gente. A veces me sorprende que gente de sitios tan lejos de mi casa me conozcan y les guste lo que hago y que me pidan autógrafos. Cuando doy talleres contando mi proyecto y lo que he conseguido me gusta que me pregunten cosas de mi y de mi proyecto y que me cuenten los sueños que ellos tienen. Me gusta mucho cuando trabajo con niños y ellos en el taller se inventan cuentos y personajes que continúan mi cuento Camino De Luz.

—¿A quién le gustaría crearle un diseño suyo personal? ¿alguien famoso, alguien de León, a algún amigo, a tu madre...?

—La verdad es que no me gusta diseñar por encargo. Yo no mando a lo que sale de mi cabeza. Cuando pienso en un vestido pienso en que se lo ponga todo el mundo porque les gusta y que se vean guapas con él. Me gustaría ver a mi amigas con diseños míos.

Alguna de las creaciones de Isabel García Salguero, Lady Isabel. RAQUEL P. VIECO

—Inclusión y moda se llama este proyecto. Inclusión, diversidad y visibilidad, decía el leonés Jesús Vidal en su famoso discurso de los Goya. ¿Usted qué pediría?

—Yo pediría que nos vean a nosotros y a cómo somos cada uno, que nos hablen y nos escuchen, que no somos una pared. Que podamos hacer cosas divertidas y cosas interesantes en los centros donde vamos que no sean siempre igual. Que nos den oportunidades, que cuenten con nosotros.

—¿Qué no le preguntan que le gustaría contestar?

—Por ejemplo, cómo conseguimos dinero para hacer nuestro proyecto. La verdad es que es difícil, alguna vez hemos tenido ayuda de alguna empresa que ha apoyado mi proyecto a través de la Asociación Crea y Crece, pero no es suficiente porque a pesar de toda la gente que me ayuda y apoya todo cuesta dinero. Lo estamos consiguiendo gracias a mi familia y a mis ahorros. Pero necesitamos patrocinadores.

—Y en un día normal por las calles de León, ¿qué le gusta hacer?

—Lo que más me gusta hacer cuando salgo por ahí es salir con mi chico Óscar a tomar algo por ahí, unas tapas, ir al karaoke y a sitios románticos. Cuando vamos a otras ciudades me gusta conocer gente nueva y sobre todo ir con mi chico a conocerlas. Otra cosa que me gustaría contar son mis proyectos para este año. Además de este desfile en marzo voy a participar en actividades del día de la mujer que organiza Sofcaple, que ya hice un desfile con ellos el año pasado. El día 21 de marzo, que es el día mundial del Síndrome de Down y de la poesía, voy a participar en Madrid en un encuentro de moda y poesía, porque a mí me gusta mucho la poesía, la escribo y me emociona mucho. Y en primavera nos han contratado a través de Crea y Crece para que vaya a dar dos talleres de empoderamiento Camino de Luz en un colegio de la montaña de León y en un Ayuntamiento de Asturias.

—Se ve que usted no para...

—También estoy diseñando complementos que me gustaría hacer realidad y vamos a estampar telas a partir de diseños textiles míos para hacer los vestidos de mi próxima colección. Pero estamos buscando patrocinadores.

Crea y Crece

Crea y Crece es la asociación que impulsa y gestiona el proyecto Lady Isabel Design, y actividades como la de ayer, con el objetivo de promover proyectos artísticos que desarrollen en colaboración personas con y sin discapacidad. Esa es la clave, la integración, para que, desde la creatividad se creen herramientas para empoderar a las personas y visibilizar sus talentos.