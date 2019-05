Meghan Markle y Enrique de Inglaterra, padres de su primer hijo

Meghan Markle y Enrique de Inglaterra son padres. La duquesa de Sussex ha dado a luz este lunes a su primer hijo, un niño que ha pesado 3,260 kilos al nacer. Como es tradición entre la familia real británica, todavía se desconoce el nombre del pequeño, que se anunciará dentro de algunos días.

Meghan Markle se puso de parto esta mañana. Le acompaña su marido, el príncipe Enrique, según informa el canal de televisión Sky News. El niño, el primero de la pareja, será el séptimo en la línea de sucesión al trono británico.

El nacimiento es el acontecimiento 'celebrity' de esta primavera y Baby Sussex, nombre que ya ha recibido el bebé real en la pila bautismal de la prensa, desencadenará un frenesí mediático con rango de Superbowl.

Por el momento no han trascendido detalles del parto, pero contaba días atrás 'The Mail on Sunday' que la duquesa se proponía parir con una ginecóloga porque no quiere que "hombres con traje" traigan al mundo a su bebé. Según sus detractores, Markle rechaza al equipo de ginecólogos de la reina Isabel, los mismos que asistieron a Diana y a Kate Middleton.

Meghan Markle tenía intención de dar a luz en un hospital cercano a su nuevo hogar en Windsor, Frogmore Cottage, en lugar del Ala Lindo del hospital de St. Mary de Londres, el mismo lugar que escogieron Kate y la princesa Diana de Gales, entre otras mujeres de la casa Windsor.

Otro extendido rumor aseguraba que el príncipe Enrique y Meghan ni siquiera ofrecerán a los fotógrafos el tradicional posado con su bebé en brazos a la salida del hospital, ya que Meghan querría ahorrarse la presión de tener que vestirse y maquillarse para el público tras el parto. Es célebre cada una de las apariciones de Kate con su bebé en brazos solo una horas después de dar a luz.