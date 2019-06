Mil vidas en los brazos de dos leoneses

carmen Tapia | león

Entre los dos han salvado y mejorado la calidad de vida de un millar de personas. Sus brazos, con callo en la sangradura, se han extendido tantas veces que ya han dejado de sumar, cuentas que sí hace la Hermandad de Donantes de Sangre. José Luis García Gómez tiene el récord con 176 donaciones y Vicente del Toro, el segundo con más donaciones de sangre, suma ya las 128.

José Luis Gómez tiene 68 años y desde que cumplió la mayoría de edad, a los 21, no ha dejado de donar sangre cada tres o cuatro meses. Sólo recuerda una parada de ocho meses. «Me detectaron que los glóbulos rojos eran grandes y me dijeron que esperada un poco para volver a donar. A los ocho meses volví y ya estaba todo bien». Y desde entonces, dice, está todo bien en su salud. «Dicen que donar sangre en vida y ya lo creo que lo es. No solo para el que la recibe sino también para el que dona». Profesor jubilado, empezó a donar sangre animado por un profesor durante sus estudios en la universidad en Burgos. «Tenía un profesor que era miembro de la junta directiva de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos y siempre hablaba en clase de la donación, nos llevaba folletos. Cuando cumplimos 21 años fuimos un grupo a donar al hospital de Burgos y desde entonces no he fallado».

Con las sangre de un solo donantes de sangre se pueden salvar tres vidas. Estos dos leoneses han extendido su brazo 304 veces por lo que han ayudado a mejorar la calidad de vida de un millar de personas. «Yo no he estado enfermo en mi vida», dice. «En 41 años como profesor solo falté una vez a clase por una gripe. Creo que los donantes de sangre tenemos mejor salud porque la sangre que donamos se regenera a las cuatro horas».

El miedo a la aguja se supera tras el primer pinchazo. «Es normal sentir nervios y miedo la primera vez. La bata blanca y la aguja impresiona, pero eso se supera».

Como en todo acto médico, la tecnología ha ayudado a facilitar el acto de donación. Las agujas son ahora más pequeñas que hace cincuenta años. «Recuerdo que eran agujas muy gordas. Te pinchaban antes para dormirte un poco la zona. Ahora ya no impresiona tanto porque las agujas son pequeñas y el ambiente muy agradable». José Luis espera donar hasta los 75 años. «Cuando empecé solo se podía donar hasta los 60, luego lo ampliaron a los 65, después a los 70 y ahora están pensando en prolongarlo hasta los 75. Yo seguiré hasta que pueda, pero tienen que haber renovación. Se necesita sangre joven».

Y los jóvenes no defraudan. El 38 % de los 1.375 nuevos donantes de sangre de León tienen menos de 30 años. «Es muy importante ese dato si se tiene en cuenta que estamos en una provincia envejecida», destaca el presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre, Martín Manceñido. Más de la mitad de los nuevos donantes son mujeres.

José Vicente del Toro hizo su primera donación cuando tenía 18 años. Ahora, con 62, ostenta el segundo puesto del récord de donaciones. «Extendí por primera vez el brazo a los 18 años. Trabajaba en un supermercado y era voluntario de Cruz Roja. Conducía ambulancias. No podía ser voluntario de Cruz Roja y no donar sangre, todos mis compañeros lo eran. Desde entonces no he dejado de donar, salvo en alguna ocasión cuando me operaron de una pierna». José Vicente dice que nunca ha tenido problemas de salud importantes. «Donar sangre no causa ningún perjuicio, al contrario. Tienen un control de tu salud porque antes de donar te hacen una analítica de sangre». Va a donar sangre cada tres o cuatro meses. «Una vez no pude donar porque tenía la tensión alta y estaba deseando poder hacerlo. Es un bien que nos hace falta a todos». Su grupo sanguíneo, el 0 Rh - es el universal. «Mi sangra vale para todos. Mientras que encuentre bien voy a seguir donando y animo a todo el mundo a que lo haga. Hay gente que tiene miedo a las agujas, pero eso se pasa».

La unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre se desplazó ayer a la Plaza de San Marcelo para conmemorar el Día Mundial del Donante, que se celebra el 14 de junio.

León cuenta con 18.444 donantes activos que en 2018 realizaron 12.043 donaciones de sangre. Más de la mitad de los donantes (58,22 %) no donó sangre en todo el año. El 25,25% lo hizo al menos una vez.

El 34 % de la sangre se destina a los pacientes oncológicos para tratar el cáncer y las enfermedades de la sangre. Otro 25 % se utiliza en los quirófanos para cubrir las necesidades tras accidentes de tráfico, corazón, riñón, ortopedia o quemados. Un 21 % la consumen los enfermos crónicos o trasplantados. El 15 % se utiliza para paliar las anemias y el 5% en los paritorios.