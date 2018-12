El mosaico de Miró y la frase 'Que la paz te cubra' recordarán el atentado de la Rambla

El mosaico de Joan Miró y la frase en catalán y en árabe ' Que la pau et cobreixi, oh ciutat de la pau' (Que la paz te cubra, oh ciudad de la paz) constituirán el Memorial Ramblas, una especie de monumento para recordar siempre el trágico atentado islamista del 17 de agosto del 2017 que causó 16 muertos y más de cien heridos en el popular paseo. La propuesta elegida por el ayuntamiento incluye la restauración del mosaico en la que participarán artistas de varios países europeos y africanos.

La frase ha sido elegida entre los miles de mensajes que de forma anónima los ciudadanos dejaron en ese lugar, donde finalizó el recorrido mortal de la furgoneta empleada en el atentado, que arrolló a los paseantes desde el inicio de la Rambla, en Canaletes. La frase aparecerá impresa en una placa que estará en el suelo, de forma que no habrá ningún elemento que sobresalga en el paseo, tipo monolito.

PAZ, CULTURA Y FRATERNIDAD

Fuentes del ayuntamiento han explicado que el Memorial Ramblas "se entiende como un homenaje a la paz, la cultura y la fraternidad y quiere convertirse en un referente universal que invite a la concordia, el entendimiento y la solidaridad entre las personas, de forma que el recordatorio del atentado no refleje solo el daño a las personas y a la ciudad, sino que transmita la responsabilidad, firmeza y solidaridad que manifestaron los ciudadanos".

Uno de los objetivos de la propuesta municipal para recordar el atentado del 17-A ha sido la austeridad y la discreción "para mantener la densa identidad del paseo y garantizar que el elemento recordatorio esté integrado de forma harmómica en el conjunto de remodelación de la Rambla y no se convierta en un elemento protagonista", ha informado el ayuntamiento.

ESCRITA EN ÁRABE



Además de la frase sobre la paz, que originariamente fue escrita en árabe en el mismo lugar del atentado, en la zona se plasmará el dibujo de la palabra Barcelona realizado por el artista Frederic Amat poco después del suceso y cuya letra 'l' representa un lazo negro.

Estas actuaciones se realizarán en diferentes fases el año que viene y están vinculadas a la reforma de la Rambla. Para el año siguiente, el 2020, está prevista la plantación de siete nuevos árboles del tipo plátano, como los que hay en la Gran Vía, para marcar el entorno del Memorial.