Muere la última hembra de tortuga gigante de caparazón blando del Yangtzé

La tortuga gigante de caparazón blando del Yangtzé, una especie muy rara que lleva muchísimos años en peligro de extinción, está ya a punto de desaparecer. La última hembra que quedaba de cuatro ejemplares ha muerto en China, según medios estatales, lo que potencialmente condena a la especie a la extinción.

China's last female Yangtze giant softshell turtle (Rafetus swinhoei) died on Saturday after an artificial insemination at the Suzhou Zoo in East China's Jiangsu province. Now, only three remain in the world. #wildlife https://t.co/wQG2XdebOl pic.twitter.com/wu0WwofX1q