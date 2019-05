Una mujer niega fondos a una niña enferma de cáncer por ser hija de dos lesbianas

Callie June tiene 18 meses y desde su cunita lucha contra una agresivo cáncer infantil: un neuroblastoma avanzado con metástasis en los ganglios linfáticos y los huesos. La pequeña, natural de Cincinnati (Estados Unidos) debe someterser a un transplante de médula, a una segunda operación y 18 meses de tratamiento con radioterapia y quimioterapia.

Para hacer frente al elevado coste de todo el proceso, la familia hizo una petición de ayuda a través de la plataforma GoFundMe para recaudar fondos con los que hacer frente a los gastos, calculados en 90.000 eruos. La familia ha divulgado el caso de una mujer que se ha negado a donar fondos por pura homofobia: Callie June es hija de una pareja lesbiana.

Mis oraciones por Callie. Iba a donar 7.600 dólares para ayudarla, pero justo me he dado cuenta de que sus madres son lesbianas. Por esa razón, he decidido donarlos a St. Jude (hospital infantil). Seguiré rezando por ella, pero quizá es la manera en la que Dios intenta hacernos ver que la niña necesita una madre y un padre, no dos madres, escribió Bren Marie en una cuenta de Facebook que mantienen abierta por la niña.

La pequeña es hija de dos mujeres: Albree y Tiffany, que también tienen otro hijo, Tyler, de siete años. Albree tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a cuidar a Callie, que fue adoptada hace solo unos meses.

En declaciones a la cadena de televisión, NBC, las dos mujeres reconocieron sentirse "disgustadas y sorprendidas" por el comentario pero reconfortadas por las masivas muestras de apoyo, cariño y solidaridad. Hasta el momento se han recogido más de 70.000 de los 90 euros necesarios para el tratamiento de Callie June.