La NASA anuncia el final de la misión del Opportunity, el explorador de Marte

Jim Bridestine, administrador de la NASA, anuncia el final de la misión del Opportunity, el vehículo de exploración espacial que durante quince años ha recorrido la superficie marciana. La despedida llega después de que la agencia espacial norteamericana interara en más de 800 ocasiones recuperar el contacto con el robot, cuya señal se había apagado durante el verano del 2018.

After 800+ attempts to contact @MarsRovers Opportunity, today we’re announcing the end of a successful Martian mission. Intended to explore the Red Planet for 90 days, Oppy outlived its mission lifetime by 14+ years. Join us live now: https://t.co/zJwTTpQNwp #ThanksOppy pic.twitter.com/U4J26TfzDv