La NASA encuentra el símbolo de Star Trek en Marte

La cámara de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter, de la NASA, ha captado una imagen de un extraño montículo en la superficie marciana que se parece el logotipo de la Flota Estelar de las series y películas de Star Trek, que la mayoría de protagonistas lleva en sus uniformes. La fotografía fue capturada por el HiRise, un experimento científico de imágenes de alta resolución que orbita Marte desde el 2006.

El HiRise sin embargo aclaró, en su sitio oficial, que el parecido es una simple coincidencia. Explicó que desde hacía mucho tiempo existían grandes dunas en forma de media luna, y que después una erupción hizo que la lava fluyera por la llanura y las rodeara. Posteriormente la lava se solidificó, pero el viento siguió soplando y los cúmulos de arena, que antes eran dunas, se alejaron y dejaron este tipo de huellas.

La imagen fue precedida por un mensaje que invitaba a los espectadores a distinguir el célebre logotipo.

