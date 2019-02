La NASA muestra una animación de una tormenta gigante sobre Júpiter

Una tormenta gigante en espiral en el hemisferio sur de Júpiter protagoniza una serie de imágenes tomadas por la nave espacial Juno de la NASA. La tormenta tiene unos 8.000 kilómetros de ancho.

El movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj de la tormenta, llamada Oval BA, se revela claramente. Una rotación similar se puede ver en la famosa Gran Mancha Roja en la parte superior de la animación. Juno tomó las nueve imágenes utilizadas para producir la secuencia el 21 de diciembre'.

