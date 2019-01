El niño vasco de Mansilla

ana gaitero | león

Paco Robles nació a cuatro pasos de la Catedral de León. Fue un 25 de junio de 1926. Al poco tiempo, el matrimonio de Germiniano, perteneciente a una notable familia de Mansilla de las Mulas, y Martina emigran al País Vasco. El hombre encontró trabajo en los Altos Hornos de Vizcaya y la familia se acomodó en Baracaldo. Allí nacieron María Jesús y Pedro. Y allí les pilló la Guerra Civil y las bombas que la aviación franquista escupía como gigantescos dardos de la muerte sobre las poblaciones civiles.

Pero fue el bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937, el primero que trascendió internacionalmente y el que suscitó una oleada de solidaridad que cambió el destino ed Paco Robles y cerca de 4.000 niños vascos, entre ellos también su hermana María Jesús.

El 20 de mayo de 1937 fueron evacuados en el vapor Habana a Inglaterra. Tres días después el barco, tras un atribulado viaje con ataque incluido de una corbeta franquista, muchos mareos y desconcierto, aquella multitud de infantes con sus cuidadoras y varios curas desembarcaron en el puerto de Southampton.

Iban por tres meses y algunos, alrededor de medio millar, como Paco y su hermana, se quedaron allí para toda la vida. La peripecia de este niño de la guerra, relatada en Diario de León en 2012, se cuenta ahora en el libro Un niño vasco de Mansilla de las Mulas, del que es autor Miguel Ángel Fernández, miembro activo de la tertulia Encuentros.

«En León me llaman ‘el inglés’ y aquí soy un ‘spanish onion’ (cebolla española)», comenta siempre en su tono jocoso. Aquel niño que no quería aprender inglés porque esperaba regresar pronto a casa, fue el primero en expresarse en el idioma extranjero en cuanto vio intuyó que había que adaptarse. Peregrinó por varias colonias y por una familia de granjeros que no le trató bien y vistió mono de trabajo cuando las bombas alemanas caían sobre Inglaterra durante la II Guerra Mundial. Su madre le pidió que no volviera a España. Lo estaban pasando mal, con el padre encarcelado y la escasez acechando a la madre. Finalmente, el matrimonio se estableció en Mansilla de las Mulas y allí se ganaron la vida, entre otras cosas, dando pensión a los veraneantes asturianos que empezaban a elegir la ‘costa’ del Esla para secarse. La familia de Miguel Ángel Fernández fue más que cliente, amiga. El hilo aún une a Miguel y a Paco.