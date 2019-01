El oso polar chafardero que aborda un submarino nuclear ruso

Un oso polar ha sido fotografiado subiendo a la cubierta de un submarino nuclear ruso mientras buscaba comida en el Ártico. El animal se encontraba sentado en el hielo cuando se acercó al artefacto y se posó sobre la proa. Se cree que el submarino de clase 'Delta IV' patrullaba al norte de las islas noruegas de Svalbard y Jan Mayen cuando su tripulación decidió emerger para deshacerse de las bolsas de basura y desechos.

Durante el suceso, los 120 marineros a bordo permanecieron bajo la cubierta mientras el oso chafardeaba alrededor de la embarcación, según informa el 'Sunday Express'. Los 'Delta IV' son submarinos de misiles nucleares estratégicos, con una longitud de 167 metros, y pueden transportar hasta 18 misiles o torpedos.

#polarbear leaps onto Russian nuclear submarine [north of Svalbard, Norway] on the search for food https://t.co/fcRjgtDPzT via @MailOnline