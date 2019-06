Palabras que vuelan de mente a mente

ana gaitero | león

Tomaron la pluma y luego hicieron volar sus palabras que penetraron ‘De mente a mente’ con el empuje de un viento que rompe estereotipos sobre las personas con enfermedad mental. Porque la escritura no distingue entre locura y cordura. Sólo sabe de creación y de acción.

El grupo del taller literario de usuarios de la red de salud mental, CreAcción Mental, concluyó ayer dos meses de actividad en el Ateneo Varillas con una lectura pública en la plaza de San Salvador del Nido y la presentación de sus obras en la revista literaria ‘De mente a mente’.

«Fue curioso que de los veintitrés que han participado, diecinueve tenían una experiencia de escribir de largo tiempo, pero escondida», explica Ramiro Pinto, tutor del taller.

«Iba con muchas expectativas teóricas y ha supuesto algo mucho mejor: he quitado el miedo a escribir», señaló Lidia García Martínez, una de las participantes y presentadora del acto de ayer junto a Marcos Vega Pérez quien declaró que «ha sido un lujo poder leer en público, entre la gente».

Para este joven el taller también ha sido un aliciente. «Me ha reforzado en mi idea de escribir y me he dado cuenta de que no hace falta ser famoso y tener unas cualidades excepcionales para escribir, aunque es verdad que hay que leer más», explicó.

Para Clara Eugenia, el taller fue una «experiencia creativa apasionante con una compañía que me gustaría que fuese para toda la vida». Nélida Otero reconoció que con la práctica narrativa ha podido vencer su timidez de cara al público. «Me gusta escribir porque se aprende y se dice lo que se piensa. Nunca hay que dejar de escribir», señaló esta autora.

En la lectura colectiva participaron otros escritores y escritoras como Juan María Campal. «Ha sido un intercambio de ideas de lo que ellos sienten y nosotros sentimos y creo que en realidad es lo mismo. Hubo una gran coincidencia.», explicó. «Quizá me atrevería a decir que (las personas con enfermedad mental que escriben) son mucho más libres que nosotros», puntualizó.

Charo Fuentes Mar, Felisa Fuertes, Marcelo Alcalá, Marcos Castro, Carmen Pinillas, Ana Ibis, Ana Viejo, Antonio Merayo, Nuria Viuda, Marcelo Óscar Tetami, Lidia del Blanco Tejerina, José Luis Lamana y Juanín fueron algunos de los autores y autoras que acompañaron ayer al grupo de CreAcción Mental en la plaza de San Salvador del Nido.

La experiencia quiere repetirse y la próxima cita ha sido fijada para el 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental. La revista De mente a mente consta de 20 páginas ilustradas con dibujos de María Oblanca y Elia Mervi, además de alguna aportación Sara Potxemutxa.