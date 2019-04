La (pésima) idea de Trump para apagar el fuego en Notre Dame

Solo habían pasado unos minutos desde que las imágenes de la catedral de Notre Dame en llamas empezasen a recorrer las redes sociales, teléfonos móviles y prensa, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, se apresuró a dar consejos a los bomberos a través de su cuenta de Twitter: el presidente sugirió ayer emplear aviones cisterna para apagar el incendio de uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

"Tan terrible ver el inmenso incendio en la catedral de Notre Dame en París. A lo mejor, se podrían emplear aviones cisterna para apagarlo ¡Hay que actuar rápido!", escribió el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta personal de Twitter. La realidad, según los epertos, es que el peso del agua podría haber destruido, todavía más, el edificio. Ni que decir tiene que las redes se han llenado de respuestas y de críticas.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

En respuesta, Protección Civil francesa ha advertido de que "cientos de bomberos están haciendo todo lo posible para controlar el terrible incendio de #NotreDame. Se están utilizando todos los medios, excepto los aviones que bombardean el agua que, si se usan, podrían provocar el colapso de toda la estructura de la catedral".

Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral.