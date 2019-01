Polémica después de que un policía de Calafell matara a tiros a un perro

El partido animalista PACMA ha convocado una protesta esta tarde de sábado ante el Ayuntamiento de Calafell para denunciar la muerte de un perro de raza rottwiler que fue abatido a tiros por un policía local. Según los animalistas, los agentes dispararon hasta tres tiros al perro este viernes tras recibir el aviso de vecinos de la zona de Valldemar.

⚠️ IMÁGENES DURAS ⚠️ del perro ejecutado a tiros en un pueblo de Tarragona).



Siguen las ejecuciones de animales por la falta de protocolos específicos éticos y no letales. Los cuerpos policiales NO están formados ni existe voluntad política alguna para que que así sea. pic.twitter.com/rpAxOpEctE — PACMA (@PartidoPACMA) 11 de enero de 2019

En un comunicado del consistorio, colgado en las redes sociales, se afirma que el perro se abalanzó contra uno de los policías y que su compañero lo abatió con su arma reglamentaria en defensa propia.

Protocolos no letales

El portavoz del PACMA en Catalunya, Nacho Pascual, ha criticado la actuación y ha asegurado que el informe médico no indica ninguna lesión ni ningún dato que determina que la vida del agente corría peligro. "No deja de ser sorprendente que un mes después de lo que pasó a Barcelona la muerte de la perra Sotaesto vuelva a ocurrir. Esto pone de manifiesto la necesidad de implementar protocolos de actuaciones no letales para evitar que siga pasando", ha subrayado.