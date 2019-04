Premio al médico que da cita a los pacientes para tomar café

Carmen Tapia | león

Esfuerzo, perseverancia, talento, implicación y compromiso. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha elegido como finalista de los premios anuales ‘La magia del talento’ al programa ‘Café con tu hematólogo’ que desde hace dos años dirige el especialista del Hospital de León, Fernando Escalante, asesor médico de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (Alcles). Escalante celebra reuniones quincenales con los pacientes «para aclarar todas las dudas que no nos da tiempo a resolver en las consultas del Hospital», explica el hematólogo, que hoy acudirá al Ateneo de Madrid para recibir el reconocimiento. Además de Escalante, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha seleccionado otras dos iniciativas de profesionales de todo el país y elegirá entre las tres al especialista de la salud más relevante en el ámbito oncológico.

El miércoles hubo sesión en Alcles. Al café acudieron veinte pacientes. Ocho se han sometido a un trasplante de médula. «La relación directa del médico con el paciente cura más», asegura María Ángeles, una de las participantes. «Sales de aquí con ganas de vivir».

Escalente, después de terminar las consultas en el Hospital de León, se vuelca con la asociación como voluntario. «Dedico esta hora los miércoles para estar más cerca de los pacientes. Estoy a caballo entre la escuela nueva y la antigua, la que compagina experiencia y el diálogo directo con el paciente y el uso de las nuevas tecnologías».

En las sesiones, con café y pastas, el hematólogo ofrece a los pacientes y sus familiares la oportunidad de expresar sus miedos, reivindicaciones y experiencias. En la reunión de este miércoles surgen preguntas sobre cuidados de familiares, caída de pelo, incompatibilidad de Rh en el embarazo y reiki. La asociación, que ofrecía talleres de reiki, ha decidido retirarlos al ser una terapia incluida en la lista de las pseudociencias. «Pero cada uno probamos nuestras terapias para encontrarnos mejor. El tratamiento oncológico es lo primero, pero luego se pueden emplear otros métodos para paliar los efectos», sostiene una de las participantes. El grupo intercambia experiencias y pone sobre la mesa alternativas a diferentes efectos secundarios de los tratamientos.

«Los pacientes demandan de mí información, complicidad y respuestas. El grupo está abierto a todas las personas que quieran venir», asegura el especialista.

«Nunca sabemos de qué vamos a hablar. Llevo en estas reuniones desde la primera que se convocó hace dos años. Siempre se resuelve alguna duda», explica José Alija, uno de los pacientes participantes.

Por las consultas externas del

servicio de Hematología Clínica del Hospital de León pasan cada año 10.200 personas, de las que 1.100 son nuevos pacientes. Otro millar (925) reciben tratamiento de quimioterapia. Después de diez años desde su puesta en marcha, el Hospital de León ha realizado 120 autotrasplantes de médula.

«Intento acompañarles, Si son jóvenes su máxima preocupación es poder ver crecer a sus hijos, no sufrir y no hacer sufrir a los suyos», asegura Fernando Escalante.

En los dos años de reuniones algunas preguntas se repiten porque los pacientes que se incorporan tienen los mismos miedos que los más veteranos. «Esto no es un gabinete de segunda opinión médica, sólo para preguntar dudas sobre cosas médicas y paramédicas», explica el hematólogo al inicio de la reunión.

Beatriz Panyagua, que acude por primera vez al café en pleno proceso de tratamiento de una leucemia linfoblástica, espera «ver y aportar algo».

En hematólogo habla de alimentación y hábitos saludables, consejo genético, prevención...

«Venir me da paz ya tranquilidad», dice María Violén Mateos que se sometió a un trasplante de médula hace cinco años. «Cada uno contamos nuestra historia y se tenemos dudas nos la resuelve. Aquí el jefe (en referencia a Escalante) me da optimismo cuando me siento más decaída».

Sobre la mesa hay bombones, rosquillas y café. «Animo a mis compañeros a que se sumen a esta iniciativa porque mejora la manera de hacer medicina y mejorar en empatía. También necesitamos más voluntarios».

El XXXVI Congreso Regional de la Sociedad Castellano Leonesa de Hematología y Hemoterapia, que se celebró en Carrión de los Condes el año pasado, Alcles expuso este programa, y otras asociaciones de pacientes nacionales y autonómicas lo impulsaron en sus ciudades al verlo relevante.

‘Café con tu hematólogo’ contribuye al reconocimiento público de un trabajo «anónimo y necesario», defienden el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.