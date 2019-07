Primeros premios de la reina Letizia a la accesibilidad

ical | valladolid

La reina Letizia entregó ayer los premios Reina Letizia 2018 que convoca el Real Patronato sobre la Discapacidad en colaboración con la Fundación Once. El objetivo de estos premios es fomentar la inclusión social y laboral de personas discapacitadas en las empresas. En total se entregaron once premios. El proyecto Rioseco no te olvida (Valladolid), recibió el premio de Accesibilidad Universal de Municipios «por la por la transversalidad, universalidad y participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de las actuaciones realizadas», según informa Ical. El alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, fue el encargado de recoger el galardón.